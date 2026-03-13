Suiza busca mano de obra desesperadamente en sectores como la enfermería, la ingeniería, la hostelería o el desarrollo de software. Sin embargo, que necesiten trabajadores no significa que vayan a poner una alfombra roja.

El Gobierno suizo se ha puesto serio y ha recordado que la libre circulación tiene letra pequeña: la burocracia se ha convertido en el principal filtro para frenar la llegada descontrolada de residentes.

El permiso de residencia: la primera gran barrera

A diferencia de los ciudadanos latinoamericanos, que se enfrentan a un límite estricto de 8.500 visados anuales, los españoles entran sin visado. Pero el problema viene a los 90 días. Si vas a trabajar o a vivir allí más de un trimestre, estás obligado a solicitar un permiso de residencia en tu municipio.

¿El problema? Que para que te lo den, las autoridades suizas exigen ahora, de forma casi sistemática, dos cosas que no siempre son fáciles de conseguir a la vez: un contrato de trabajo ya firmado y un contrato de alquiler o residencia. Sin estos dos documentos, la estancia legal se vuelve imposible.

Gastos ocultos: el mazazo del seguro médico

Uno de los puntos que más está sorprendiendo a los españoles es el coste de la salud. En Suiza no existe la seguridad social tal y como la conocemos. Tienes un margen de tres meses, pero antes de que acabe ese plazo, es obligatorio contratar un seguro médico privado.

Los precios son prohibitivos comparados con los estándares españoles: la cuota mensual oscila entre los 320 y los 640 euros. Este gasto, sumado a un coste de vida que es de los más altos del mundo, obliga a los emigrantes a llegar con un colchón de ahorros importante si no quieren verse en números rojos el primer mes.

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Idiomas y títulos: no basta con el inglés

Otra de las trabas que el país está reforzando es la cualificación. Si pretendes trabajar en sanidad, enseñanza o ingeniería, prepárate para un proceso de homologación de títulos que puede ser lento y costoso.

Además, se ha acabado el mito de que «con el inglés te apañas». Dependiendo del cantón, las empresas y la administración exigen niveles altos de alemán, francés o italiano. El inglés puede servir en una tecnológica de Zúrich, pero para el día a día y para la mayoría de puestos profesionales, el idioma local es una barrera infranqueable que la administración suiza está vigilando más que nunca.