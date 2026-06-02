Trump sitúa al empresario Bill Pulte al frente de la Inteligencia de EEUU pese a no tener experiencia en seguridad nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte, asumirá también el cargo de director interino de Inteligencia Nacional, en sustitución de Tulsi Gabbard, mientras mantiene simultáneamente sus actuales responsabilidades en el ámbito de la vivienda.

Según explicó el propio Trump, Pulte continuará al frente de la FHFA y seguirá ejerciendo como presidente de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac mientras ocupa el nuevo puesto en la comunidad de inteligencia estadounidense. «¡Enhorabuena al director Pulte!», añadió el presidente en su mensaje.

Pulte fue confirmado a comienzos de este año como responsable de la FHFA, la agencia encargada de regular Fannie Mae, Freddie Mac y el Federal Home Loan Bank System, instituciones clave del sistema hipotecario de Estados Unidos. En su anuncio, Trump destacó además que Fannie Mae y Freddie Mac supervisan actualmente más de 10 billones de dólares en activos, lo que calificó como «un aumento sustancial respecto a hace apenas 12 meses».

El relevo se produce tras la dimisión de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional, anunciada el mes pasado. Según se ha indicado, Gabbard dejó el cargo para apoyar a su marido tras el diagnóstico de una forma rara de cáncer óseo.

La decisión de mantener a Pulte en múltiples funciones simultáneas ha llamado la atención en Washington, dado que la Dirección Nacional de Inteligencia coordina el trabajo de 18 agencias federales, incluidas la CIA, la NSA y la DIA, en un momento de elevada tensión internacional.

Pulte, de 38 años, llegó a la Administración Trump desde el sector financiero y fue confirmado este año como jefe de la FHFA, organismo que regula el sistema hipotecario federal estadounidense. Su ascenso al frente de la inteligencia nacional refuerza el perfil de un funcionario sin trayectoria previa en seguridad nacional, pero con amplia experiencia en la supervisión de grandes estructuras financieras, según ha defendido la Casa Blanca.