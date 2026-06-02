Si fuera por los ‘nietos del exilio’, el PSOE habría ganado en Andalucía

Que el Gobierno de Pedro Sánchez ha depositado su esperanza en los denominados nietos del exilio para conseguir invertir el presumible resultado que las encuestas prevén para las próximas elecciones generales es una evidencia. Primero, se rebajaron los requisitos; luego se extendió la temporalidad de la norma para que no empezara con el comienzo de la Guerra Civil, sino incluso antes, y ahora vale todo, porque ya no hay que demostrar siquiera ser nieto o descendiente de los españoles que abandonaron el país a causa de la contienda.

En realidad, la consigna es que cualquiera que aparezca por los consulados en el exterior diciendo que quiere acogerse al artículo contenido en la Ley de Memoria Democrática pueda hacerlo sin problema. Estamos ante una alteración sistemática del censo electoral o, dicho de una manera más directa, ante un pucherazo con apariencia de legalidad.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 51.457 € a un servicio telefónico que usará para solucionar quejas y resolver dudas sobre distintas leyes, entre ellas la de Memoria Democrática aprobada en 2022, que está propiciando la nacionalización masiva de nietos de exiliados o descendientes de emigrantes, consiguiendo así el derecho a voto para las próximas elecciones generales. Se trata de atender a las distintas situaciones planteadas por los nietos del exilio. O sea, de tenerlos contentos.

Para que el lector se haga idea de la dimensión de lo que está ocurriendo, los datos del voto exterior en los últimos comicios andaluces confirman el pucherazo: el PSOE ha ganado por un puñado de votos el voto exterior. Alguien podrá decir que su repercusión en el resultado final es nulo. Es cierto, en el caso que nos ocupa, pero hay que tener en cuenta que en el voto presencial el PP ganó en Andalucía por 19 puntos de diferencia sobre los socialistas. Lo que demuestra que el plan de Sánchez funciona. Atentos, porque quitarle importancia es no darse cuenta de lo que se está tramando.