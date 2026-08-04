La ‘guarida de los argelinos’: ex menas okupan un local en Palma para repartirse el botín de los robos

Los vecinos de la calle Lluís Martí, ubicada en Palma, han estallado de indignación ante la constante presencia de un numeroso grupo de jóvenes inmigrantes de origen argelino, entre los cuales se encuentran muchos exmenas. Estos individuos han convertido un antiguo local de la zona en su refugio particular, un espacio al que acuden a diario como okupas con el fin de repartirse el botín obtenido en sus robos.

El punto neurálgico del conflicto se sitúa en concreto en un edificio abandonado. La entrada principal de este inmueble se encuentra bloqueada y tapada con maderas. Sin embargo, dispone de un agujero por el cual los ladrones logran acceder al interior.

Lo más preocupante es que esta maniobra de acceso la realizan de manera totalmente impune y a plena vista de todos los viandantes y conductores que transitan habitualmente por esta vía pública, tal y como se puede apreciar en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES.

Esta suerte de escondite, que ya ha comenzado a ser conocido popularmente en la barriada bajo el nombre de la «guarida de los argelinos», ha generado una profunda ola de malestar e indignación vecinal. La desesperación de los residentes es evidente, ya que presencian jornada tras jornada cómo multitud de estos jóvenes inmigrantes se introducen repetidamente en el establecimiento, sembrando el terror y la inseguridad entre quienes habitan en el entorno.

El motivo principal de este temor colectivo radica en la actividad delictiva de estos grupos, los cuales se dedican de manera habitual a reventar las ventanillas de los vehículos estacionados en los alrededores.

Su objetivo es sustraer los objetos depositados en el interior de los automotores, como es el caso de las balizas V16, un elemento que posteriormente comercializan en el mercado negro. Sumado a estos saqueos en vehículos, los integrantes de este grupo también cometen robos empleando la violencia en la zona del Parque de las Estaciones o calle Manacor.