Sorprende a su ex pareja con otro hombre, sufre un ataque de celos y le revienta la cabeza con un vaso de cristal en Palma

Una noche de ocio acabó en una violenta agresión en Palma después de que un hombre presuntamente atacara con un vaso de cristal a otro cliente al sorprenderlo hablando con su expareja. La Policía Nacional en Palma ha detenido al presunto autor por un delito de lesiones y daños, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada al hospital con importantes heridas en el rostro.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.00 horas del viernes en un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma, donde agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) realizaban labores de prevención cuando recibieron un aviso del 091 alertando de una pelea en el establecimiento.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el personal de seguridad del local ya tenía retenido al presunto agresor. El propietario explicó a la Policía que el hombre había golpeado violentamente a otro cliente utilizando un vaso de cristal, causándole graves lesiones.

Según manifestó el propio detenido a los agentes, decidió enfrentarse al joven después de verlo hablando con su ex pareja. El sospechoso aseguró que se acercó para recriminarle la situación y que, tras un supuesto empujón, reaccionó golpeándolo. Sin embargo, los testigos presenciales corroboraron la versión de la víctima y confirmaron que fue el ahora detenido quien inició la agresión.

Como consecuencia del fuerte impacto del vaso de cristal, la víctima sufrió graves heridas en el rostro, especialmente en la zona del ojo izquierdo y la mandíbula. Debido a la importancia de las lesiones, los agentes solicitaron asistencia sanitaria de inmediato y el herido fue trasladado a un centro hospitalario de Palma para recibir atención médica.

La agresión no solo dejó un herido. Durante el ataque, el vaso estalló y numerosos fragmentos de cristal salieron despedidos por el establecimiento. Como consecuencia, una camarera resultó lesionada por los cristales. Además, el propietario del local denunció importantes desperfectos ocasionados durante la pelea. Los daños materiales en el mobiliario fueron valorados en más de 1.500 euros.

Tras recoger las declaraciones del presunto agresor, de la víctima y de varios testigos, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de lesiones y daños. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.

La investigación apunta a que el origen de la agresión fue un ataque de celos, desencadenado al ver a su expareja conversando con otro hombre en el interior del establecimiento. El episodio terminó con una brutal agresión con un vaso de cristal en Palma, un hombre herido de gravedad, una trabajadora lesionada y daños materiales que superan los 1.500 euros.