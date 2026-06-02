El PSOE admite ahora que pagó 45.000 euros a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria entre 2015 y 2017

El PSOE ha reconocido que pagó 44.859 euros a Leire Díez como asesora de comunicación del partido en Cantabria entre 2015 y 2017, frente a los 15.612 euros que ya había admitido ante el juez de Plaza de Castilla que investiga a la exmilitante socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

A través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE comunica al juez Arturo Zamarriego que ha revisado la documentación contable de los socialistas cántabros y ha comprobado que Díez no solo prestó servicios como asesora técnica de comunicación en 2017, como ya había reconocido, sino que lo hizo desde 2015 y «en calidad de trabajadora autónoma dependiente».

El PSOE explica que Díez trabajó para ellos en Cantabria desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017, así como entre el 1 de marzo de 2017 y el 7 de septiembre de ese mismo año.

Según detalla, por los servicios prestados en el primer periodo le pagó 32.903 euros brutos y por el segundo le abonó 11.956 euros, «incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato».

Cabe recordar que el PSOE comunicó el pasado diciembre al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid un pago total de 15.612 euros brutos a la exmilitante por servicios durante 2017 en Cantabria, donde fue concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista, según indicó.

En esta causa, el juez Zamarriego investiga si Díez lideró una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Se trata de hechos en los que también investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que indaga en si creó una red bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para tratar de «desestabilizar» causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.