No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 1 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 427 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Luisa ha logrado sorprender a Rosalía con la pequeña María en brazos, mientras que ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Bárbara. ¿En qué consiste, exactamente? Que hay algo extraño en el comportamiento de la joven.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Enriqueta no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para acorralar a Rafael, y lo hace con una revelación que lo deja completamente sin aliento. Por si fuera poco, en cuanto a la pedida de matrimonio de Francisco a Pepa, algo acaba saliendo mal. De hecho, absolutamente nada sale como se esperaba, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 428 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 2 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo el escándalo en torno a Dámaso sacude con fuerza tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña. De hecho, como es de esperar, las consecuencias no tardan en llegar, ni mucho menos. Se trata de algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos y que va a afectar a la gran mayoría de los protagonistas.

Por si fuera poco, Rosalía no duda un solo segundo en ignorar los ruegos de Leonor. Es más, se arma de valor a la hora de presentarse en la Casa Pequeña para ver a María. Pero no todo queda ahí, puesto que Rafael, visiblemente abrumado por la situación que tiene entre manos, no ha tenido reparos a la hora de tomar una decisión que lo va a cambiar todo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.