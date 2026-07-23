La presencia de hormigas en el césped es una señal de alerta para todos los jardineros

Todos los amantes de la jardinería sueñan con un césped verde, uniforme y bien cuidado. Sin embargo, en ocasiones aparecen pequeños montículos de tierra o largas filas de hormigas que cruzan el jardín de un lado a otro. Hay quienes consideran que estos insectos son inofensivos, pero los expertos advierten de que su presencia puede convertirse en una importante señal de alerta sobre el estado del suelo y del propio jardín. Las hormigas forman parte del ecosistema y cumplen funciones muy importantes para el medio ambiente, como descomponer la materia orgánica o airear el terreno. Sin embargo, el problema aparece cuando la población aumenta drásticamente, ya que puede ser la primera señal de que algo no va bien en el jardín.

Lo primero a tener en cuenta es que las hormigas pueden aparecer en cualquier espacio verde. Encontrar unas pocas no es motivo de preocupación, pero cuando la población aumenta de forma vertiginosa de un día para otro y se observa una actividad constante, numerosos caminos perfectamente definidos o montículos de tierra que aparecen una y otra vez después de regar, es importante prestar atención. Según los expertos, estas señales pueden indicar que existe un ecosistema muy activo bajo el césped.

¡Alerta por la presencia de hormigas en el césped!

Uno de los primeros signos de alerta es la aparición de pequeños montículos de tierra en el jardín. Cuando las hormigas excavan nuevas galerías extraen tierra hacia la superficie, rompiendo la uniformidad del césped y puede dificultar el corte con el cortacésped.

Además, estos montículos cubren parcialmente la hierba, reduciendo su capacidad para recibir luz y, por ende, de hacer la fotosíntesis. Con el paso de las semanas pueden aparecer pequeñas zonas amarillentas o parches donde el césped pierde densidad.

Cabe señalar que las hormigas prefieren los terrenos relativamente secos para establecer sus colonias. Teniendo esto en cuenta, una proliferación repentina de hormigueros también puede indicar que la frecuencia de riego es insuficiente.

Pulgones

Los pulgones dejan varias señales claras que permiten detectar su presencia antes de que causen daños graves en el jardín. Una de las más evidentes es el aspecto de las hojas. A medida que estos pequeños insectos succionan la savia de la planta, las hojas empiezan a enrollarse, deformarse o curvarse. Sus picaduras alteran el flujo normal de nutrientes, lo que provoca un debilitamiento progresivo de la planta.

Otra pista muy común es la aparición de melaza, una sustancia pegajosa y brillante que los pulgones expulsan como residuo tras alimentarse. Esta secreción azucarada se acumula sobre hojas y tallos, favoreciendo la proliferación de la fumagina, un hongo de color negro conocido también como moho negro. Al cubrir la superficie de las hojas, dificulta la fotosíntesis y contribuye a deteriorar aún más la salud de la planta, especialmente en especies aromáticas y ornamentales.

El crecimiento lento o la falta de vigor también suelen ser consecuencia de una infestación. Al extraer continuamente la savia, los pulgones reducen la capacidad de la planta para crecer con normalidad. Este problema resulta especialmente visible en ejemplares jóvenes, que son más sensibles a la pérdida de nutrientes.

Otro síntoma es la presencia de colonias de pulgones agrupadas en brotes tiernos, tallos o el envés de las hojas. Estos insectos pueden presentar distintos colores, como verde, negro, gris, blanco o incluso amarillento, y cuando aparecen en gran número indican que la plaga ya está bastante avanzada y conviene actuar cuanto antes.

Por último, la presencia constante de hormigas alrededor de la planta también puede ser una señal de alerta. Ambas especies mantienen una relación de beneficio mutuo: las hormigas se alimentan de la melaza producida por los pulgones y, a cambio, los protegen frente a sus depredadores e incluso cuidan sus colonias. Esta colaboración favorece que la plaga se extienda con mayor rapidez y dificulta su eliminación.

Remedios naturales

El agua muy caliente es uno de los remedios caseros más utilizados para combatir los hormigueros. Debe verterse directamente en la entrada del nido, nunca sobre el césped, ya que podría dañar la hierba y las raíces. Puede resultar eficaz si se aplica varias veces hasta debilitar por completo la colonia.

Otra alternativa es la tierra de diatomeas, un polvo mineral de origen natural que actúa deshidratando a las hormigas al entrar en contacto con ellas. Se espolvorea alrededor del hormiguero o en las zonas por donde suelen desplazarse. Cuando se utiliza correctamente, es una opción respetuosa con el medio ambiente y segura para personas y mascotas.

Cuando la infestación es más intensa, muchas personas recurren a una mezcla de azúcar y bicarbonato como cebo casero. El azúcar atrae a las hormigas, que transportan parte de la mezcla hasta el hormiguero. Una vez allí, el bicarbonato puede ayudar a reducir la colonia. Aunque es un remedio popular, su eficacia puede variar según la especie de hormiga y el tamaño del nido.