Qué significa la frase «No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70»
Toma nota de esta importante frase
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Es importante reflexionar en cada etapa de la vida, esta frase nos ayuda a entender un poco más las distintas etapas que vamos a vivir. Es hora de saber un poco más qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar algunos cambios destacados. Este tiempo que tenemos por delante, puede convertirse en la antesala de un proceso natural para el que deberemos estar listos.
Estaremos pendientes de un cambio a medida que vamos viendo llegar el paso del tiempo que puede convertirse en una forma de reflexionar y de sentir que estamos iniciando un camino radicalmente diferente. Lo que nos estará esperando es un giro radical que quizás hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando a medida que sumemos años en estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar una suma de elementos que pueden ser esenciales. Estas jornadas que tenemos que empezar a ver llegar este giro radical puede ser esencial que lo tengamos en consideración.
La frase con un significado profundo del paso del tiempo
La realidad es que el tiempo pasa a toda velocidad y a penas nos damos cuenta. No somos conscientes de que todo es efímero, los años pasan y pese a que pensamos que tenemos tiempo para todo, quizás no es así. Nos enfrentamos a una situación que va cambiando a medida que vamos cerrando etapas.
Es importante analizar la situación en la que nos encontramos, para poder ir viendo llegar un giro importante de guion que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve.
El paso del tiempo nos obliga a tener en mente cada etapa que podría acabar convirtiéndose en una novedad que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es momento de ir sabiendo lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada gesto cuenta.
Nos enfrentamos a una serie de retos o procesos que pueden convertirse en la excusa perfecta para entender el punto vital en el que estamos. Es hora de conocer este proceso que puede ser esencial que tengamos en mente.
No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70
Construir una casa a los 50 es algo que no debemos hacer si tenemos en cuenta que se trata de un proceso costoso que implica un desembolso material. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un proceso costoso que económicamente puede llegar en un pico vital importante.
De la misma forma que plantar un árbol a los 60 nos casi asegura que no vamos a verlo crecer. No es un momento oportuno para hacerlo. Hay que ser claros con el tiempo que vamos a pasar en este plano para poder obtener aquello que realmente necesitamos en menos tiempo.
Esto de coser ropa a los 70 se refiere a que no es momento de preocuparse por lo material o físico, simplemente es hora de disfrutar de los instantes de felicidad o de ir en busca de este punto importante para el que quizás estaremos del todo preparados para disfrutar.
Te proponemos estas frases sobre el paso del tiempo que te ayudarán a entender un poco mejor el proceso en el que estás:
- El tiempo todo lo cura, pero la vida solo puede ser vivida una vez.
- Cada hombre es una criatura del tiempo en el que vive.
- La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte.
- Para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven y estúpido.
- Lo más importante no es cuánto tiempo, sino qué tan bien has vivido.
- Nunca es tarde para bien hacer; haz hoy lo que no hiciste ayer.
- Mañana es sólo un adverbio de tiempo.
- En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás.
- La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes.
- Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.
- Que cuando mires atrás, te llenes de gratitud y esperanza.
- Si mimas cada día de tu vida, tendrás una vida sublime.
- Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.
- La vejez es sólo un registro de toda la vida.
- El pasado nos limita, pero el futuro nos atemoriza. El único lugar seguro es el presente.
- El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar.
- El tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando.
- Cambia tus 24 horas y cambiarás tu vida.
- Perder el dinero es eso: perder dinero. Sin embargo, perder el tiempo significa perder tu vida.
- La vida no es un borrador, debes vivir cada día como si se acabara mañana.
- Lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir, ya hay que morir.
- El tiempo vuela. Depende de ti ser el piloto.
- Disfruta la vida. Hay un montón de tiempo para estar muerto.
- ¿Amas la vida? Pues si amas la vida no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida.
- El tiempo es largo pero la vida es corta.
- A medida que pasa el tiempo, pareces eliminar las cosas que te dificultaban la vida.
- Vivir es tan sobrecogedor que deja poco tiempo para todo lo demás.
- Un hombre que se atreve a perder una hora de tiempo no ha descubierto el valor de la vida.
- Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da.
- Hay un tiempo para el trabajo y un tiempo para el amor. No queda otro tiempo.