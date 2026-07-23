Christopher Nolan cree que la IA es como «un caballo de Troya»: «La desconfianza que todos tienen hacia ella es extrema»

Christopher Nolan ha vuelto a conquistar la taquilla mundial gracias a La Odisea, su adaptación del poema épico de Homero. La superproducción acumula ya más de 300 millones de dólares recaudados, apostando por una experiencia cinematográfica que rehúye de las pantallas verdes y del abuso del CGI (efectos generados por ordenador). Nolan ha rodado en espacios naturales, sobre embarcaciones reales y ha construido una marioneta de 18 metros para el cíclope Polifemo. Un ejercicio de artesanía brutal en unos tiempos en los que el cine parece ser algo completamente digital, destinado a ser diseñado en parte por la inteligencia artificial. Sin embargo, la lectura de dicha tecnología por parte del cineasta británico difiere de la de algunos de sus compañeros de profesión: la IA es «un caballo de Troya» que genera un gran rechazo entre los espectadores.

La introducción de la tecnología generativa en las artes narrativas representa uno de los grandes temas de debate de la actualidad hollywoodiense. Perfiles como Steven Spielberg o Guillermo del Toro la consideran una herramienta fútil para el desarrollo de la creatividad, mientras que otros autores respetados como Paul Schrader (El contador de cartas) ya coquetean con la idea de utilizarla para sus proyectos. De hecho, el mismísimo Martin Scorsese cree que puede usarla para avanzar rápidamente en la preproducción de sus futuras películas. El debate está ahí y no parece que vaya a desaparecer por arte de magia. La innovación avanza a pasos agigantados y lo más probable es que vaya a transformar un gran número de procesos en la producción fílmica, aunque resulta improbable que dicho salto técnico vaya a terminar sustituyendo –al menos no del todo– al ser humano como creador absoluto. No obstante, la lectura de Nolan va un poco más allá y, aprovechando su último estreno, el oscarizado realizador ha encontrado una analogía perfecta para hablar de una técnica automatizada e inorgánica que genera una profunda desconfianza en los espectadores.

Christopher Nolan sobre la IA: «Es un caballo transparente, está hecho de cristal»

Christopher Nolan ha filmado La Odisea en IMAX de 70 mm, recuperando un formato otrora del celuloide y combinándolo con una tecnología que está llamada a ser el principal valedor del futuro del blockbuster en la exhibición cinematográfica. En cambio, el autor de Memento (2000) está asombrado con el respaldo financiero que está teniendo la inteligencia artificial en Wall Street. Sobre todo, teniendo en cuenta la postura crítica de la audiencia joven al respecto y la incapacidad creativa de sustituir al alma humana en el proceso.

En una de sus entrevistas recientes, el londinense reflexionó sobre el tema utilizando la caja de Pandora equina de su última película para hablar del escepticismo actual sobre el controvertido debate:

«La IA es un caballo de Troya en el que todos saben que están los griegos. Es un caballo transparente, está hecho de cristal. Todo el mundo puede ver lo que ocurre dentro… Nunca he visto una tecnología que avance tan rápidamente y que sea tan completamente rechazada por el público. La desconfianza que todos tienen hacia ella es extrema, especialmente los jóvenes», explicaba Nolan en el canal de YouTube HugoDécrypte.

‘La Odisea’, camino de superar los 1.000 millones

Hasta ahora, Super Mario Galaxy: la película y Michael son las únicas cintas del 2026 que han superado la barrera de los 1.000 millones de dólares en el box office internacional. Toy Story 5 va camino de ello y, con los números que ha cosechado en su primera semana en cines, La Odisea no tardará demasiado en sobrepasar el hito de recaudación taquillera que va camino de cerrar un 2026 envidiable.