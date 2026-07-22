Prime Video recupera una de las mejores películas de Christopher Nolan: el thriller que cambió el cine para siempre y lo lanzó al estrellato

Christopher Nolan ha vuelto a conquistar la cartelera mundial con La Odisea. Tras arrasar en la taquilla y lograr el Oscar con Oppenheimer (2023), el cineasta británico ha confeccionado su película más ambiciosa. Pero al igual que el trágico Odiseo, su viaje como director tuvo un origen que forjó el carácter autoral que vertebraría todo su cine venidero. Ahora, esa cinta llega a Prime Video con un estreno doméstico, despertando la oportunidad perfecta para descubrir una pequeña joya en clave de thriller que te atrapará desde el primer minuto.

Porque aunque la ópera prima de Nolan es Following (1998), el título del que hablamos no es otro que Memento (2000). Partiendo de una historia original ideada por su hermano Jonathan Nolan, el realizador londinense quedó impactado por el concepto detrás del protagonista: la amnesia anterógrada, una incapacidad para generar nuevos recuerdos. Esa dolencia, como punto de partida, no sólo motivó toda la trama neo-noir del filme, sino que también marcaría a fuego una obsesión total por el tiempo como eje y motivación narrativa. Batman Begins (2005), Origen (2010), Interstellar (2014)… La mayor parte de sus trabajos posteriores siguieron delimitando esa fijación por alterar la continuidad narrativa, yendo y viniendo entre diferentes líneas temporales. Memento fue el tubo de ensayo de una fórmula que ya ha recaudado más de 4.700 millones de dólares entre todos sus largometrajes.

‘Memento’: un thriller laberíntico por la fragilidad de los recuerdos

La trama sigue a Leonard, un investigador privado con la memoria crónicamente dañada por un golpe cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer. Ese es el único recuerdo que conserva. Todo nuevo acontecimiento termina borrándose de su mente en pocos segundos y por eso lleva siempre una cámara de fotos, notas y tatuajes que le revelan su misión: intentar vengar la muerte del amor de su vida.

No contento con la idea de configurar una historia fragmentada en la que, a priori, como espectadores, no podemos fiarnos de ningún hecho, demostrando la fragilidad de los recuerdos, Nolan configuró el guion tal y como se ve en pantalla, desarrollando dos líneas temporales que se intercalan. La primera, las secuencias a color, trabajadas en planos subjetivos para transmitir la misma confusión de Leonard. La segunda, en blanco y negro, se erige hacia adelante, funcionando como una guía para comprender la extraña condición del torturado detective.

El protagonista absoluto es Guy Pearce, quien asume el rol de Leonard. Tras él, aparecen Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Junior y Stephen Tobolowsky. Estrenada en el año 2000, Memento recaudó 40 millones de dólares a partir de un presupuesto de 9 millones y estuvo nominada en los Oscar al mejor guion original y al mejor montaje.

¿Dónde más está disponible?

Aparte de su reciente estreno en Prime Video, Memento está disponible en los catálogos de HBO Max, Movistar Plus y Filmin.