¿Limpias tus zapatos con toallitas húmedas? Razones por las que deberías dejar de hacerlo cuanto antes

Tienes que saber algo: no puedes mantener tus zapatos limpios con cualquier producto. De hecho, un gesto aparentemente inocente puede terminar dañando algunos de los materiales más delicados del calzado. Según lo que acabamos de descubrir, las toallitas húmedas son precisamente uno de esos productos que conviene utilizar con precaución.

Su comodidad las ha convertido en un recurso habitual para eliminar manchas, restos de suciedad o pequeñas marcas. Sin embargo, no todas las superficies reaccionan de la misma manera ante los productos químicos que contienen. Lo que puede funcionar perfectamente sobre una mesa, una encimera o determinadas superficies del hogar puede resultar perjudicial cuando se aplica sobre un par de zapatos.

El problema afecta especialmente a materiales como el cuero, la gamuza o determinadas piezas sintéticas, que requieren cuidados específicos para conservar sus propiedades y su aspecto original durante más tiempo.

El cuero es especialmente vulnerable

Según explica Leanna Spektor, cofundadora de Brand House Direct, muchas toallitas húmedas contienen alcohol y conservantes, ingredientes que ayudan a eliminar la suciedad pero que pueden resultar demasiado agresivos para determinados materiales utilizados en la fabricación del calzado.

En el caso de la piel, el problema es especialmente relevante. El cuero necesita conservar determinados aceites naturales para mantenerse flexible y con una apariencia saludable. El uso repetido de productos que eliminan esos aceites puede provocar que la superficie pierda parte de su suavidad y termine adquiriendo una textura más rígida.

Con el paso del tiempo, además, esa pérdida de flexibilidad puede hacer que el material se deteriore con mayor facilidad. La piel puede agrietarse, perder su acabado y mostrar signos de desgaste antes de lo esperado, especialmente si se limpia de forma habitual con productos que no han sido formulados específicamente para este material.

También pueden afectar a las suelas

El problema no se limita a la superficie exterior del zapato. Algunos de los componentes químicos presentes en las toallitas pueden entrar en contacto con los adhesivos utilizados para unir la suela con la parte superior del calzado.

Los zapatos modernos recurren a diferentes tipos de adhesivos para mantener unidas sus distintas piezas. Si estos productos se ven afectados de manera continuada por determinados agentes químicos, pueden perder eficacia con el tiempo.

Esto puede favorecer que aparezcan desprendimientos o pequeñas separaciones entre la suela y el resto del zapato, un deterioro que, una vez iniciado, puede resultar complicado de revertir.

Además, los adhesivos no son el único elemento que puede verse comprometido. Algunos zapatos incorporan adornos, acabados especiales o piezas decorativas que también pueden reaccionar negativamente ante productos de limpieza demasiado agresivos.

La recomendación, por tanto, es sencilla: antes de utilizar cualquier producto sobre el calzado, conviene comprobar que está indicado para el material concreto del zapato.

El efecto contrario

Existe además un inconveniente menos evidente relacionado con las toallitas húmedas. Aunque su objetivo sea limpiar, pueden dejar determinados residuos sobre la superficie del calzado.

Estos restos pueden convertirse en una especie de película sobre el material y favorecer que el polvo y otras partículas se adhieran posteriormente con mayor facilidad. El resultado es paradójico: después de limpiar los zapatos, pueden volver a ensuciarse más rápidamente.

En determinados materiales, además, los residuos pueden modificar ligeramente el aspecto de la superficie o dejar marcas visibles cuando el producto se seca. Por eso, recurrir a una toallita como solución universal no siempre es la mejor opción.

La limpieza del calzado debería plantearse de una forma diferente a la de otras superficies del hogar. La clave está en adaptar el método al material y utilizar productos que no comprometan su conservación.

¿Cómo limpiar bien los zapatos?

Para quienes buscan una alternativa sencilla, los expertos recomiendan recurrir a métodos mucho menos agresivos. Una de las opciones más prácticas consiste en utilizar un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y una pequeña cantidad de jabón suave.

La cantidad de producto debe ser moderada y siempre es aconsejable evitar empapar el calzado. Después de la limpieza, resulta conveniente dejar que se seque de manera natural y siguiendo las recomendaciones específicas del fabricante.

En el caso de los zapatos fabricados con tela o malla, un cepillo de cerdas suaves puede ayudar a eliminar la suciedad acumulada sin ejercer una presión excesiva sobre las fibras. La clave está en realizar movimientos delicados y evitar productos que puedan alterar el color o el acabado.

También existen en el mercado unos paños específicamente diseñados para la limpieza del calzado. A diferencia de las toallitas húmedas convencionales, estos productos están formulados pensando en los materiales que suelen utilizarse en zapatos y zapatillas, por lo que pueden ser una alternativa más adecuada cuando se busca rapidez y comodidad.

En cualquier caso, no existe un único método válido para todos los zapatos. El cuero, la gamuza, la tela y los materiales sintéticos tienen necesidades diferentes, por lo que conviene consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier producto.