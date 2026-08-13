Ewan McGregor, sobre volver a ser Obi-Wan Kenobi en Star Wars: «Quiero pasar el resto de mi carrera contando esas historias»

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana… la franquicia de Star Wars vivía en un idilio constante con sus fans. Sin embargo, desde el fallido desenlace de la última trilogía, la propiedad intelectual de Disney parece ir depauperando, poco a poco, su estatus de saga comercial infalible. En lo televisivo, algunas apuestas como The Mandalorian y Andor han funcionado bien. En cambio, también existe una acumulación de spin-offs cancelados y una reciente proyección en salas de The Mandalorian & Grogu que ha hecho saltar las alarmas en la pérdida de interés general que gran parte del público parece haber perdido. Aquí es donde entra el valor de la nostalgia y en la habilidad de Lucasfilm para rescatar a los roles más queridos. Por el momento, el estudio cuenta con un aliado en ese sentido: Ewan McGregor quiere volver a colocarse la túnica de Obi-Wan Kenobi.

El actor encarnó por primera vez el rol en Star Wars: La amenaza fantasma (1999), dando vida así a la versión rejuvenecida del papel interpretado por Alec Guinness en la trilogía original. El trabajo de McGregor lo convirtió en la viva imagen del personaje, quedándose de lleno para siempre dentro del imaginario de unos fanáticos que ya no pueden pensar en el jedi sin acudir a su rostro. El ganador del Globo de Oro apareció posteriormente en El ataque de los clones (2002) y en La venganza de los Sith (2005) para, 17 años después, protagonizar una serie que trazaría una especie de puente narrativo entre aquella última cinta y el filme primigenio de 1977. No obstante, el escocés cree que todavía hay mucha leña que cortar con el desarrollo del rol y por tanto, está dispuesto a volver a ponerse en la piel del sabio y habilidoso maestro de la Fuerza.

Ewan McGregor quiere volver a ser Obi-Wan Kenobi: «Estoy totalmente dispuesto»

Ewan McGregor estrena este fin de semana El final de Oak Street, una película de ciencia ficción que coprotagoniza junto a Anne Hathaway. En plena promoción de la misma, al actor de Trainspotting (1996) le preguntaron un poco en clave de retrospectiva por su carrera, matizando si querría volver a algún personaje en especial. Lejos de dudar, la estrella tiene clara su disponibilidad absoluta respecto a todo lo que tenga que ver con el universo creado por George Lucas.

«Estoy listo cuando ellos lo estén. Parece que simplemente no están listos todavía, pero yo estoy totalmente dispuesto», le aseguraba el actor al portal E! News.

La miniserie centrada en el discípulo de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) se ambientó una década después de los eventos del último arco de las precuelas y nueve años antes del primer largometraje. En ella, su misión principal era la de rescatar a una jovencísima princesa Leia, saliendo de su retiro en Tatooine y reencontrándose con su discípulo reconvertido ya en el temible Darth Vader.

Aunque esos seis episodios funcionaron como un aparente clímax que cerraba el recorrido dramático de su personaje, McGregor cree que todavía hay mucho que contar sobre Obi-Wan:

«Al final de la serie Obi-Wan, me alejo caminando hacia el desierto; he decidido marcharme. Me doy cuenta de que no puedo mantener la presión sobre Luke. Comprend oque él debe tener su propia infancia, así que lo dejo con el tío Owen y la tía Beru. Me alejo… y Qui-Gon Jinn está de regreso. Nos vamos juntos… ¿Pero a dónde vamos?».

El intérprete confía en poder contar esa etapa de la historia en algún momento de su vida. «Quiero pasar el resto de mi carrera contando esas historias», terminaba de apuntar.

La próxima película del universo que llegará a los cines será Star Wars: Starfighter, programada para proyectarse en el patio de butacas el 28 de mayo de 2027.