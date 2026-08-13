El podemita fan de Irene Montero liga en ‘First Dates’ bailando bachata: «Soy un antifascista metalero»

Rubén Sánchez, conocido por su fanatismo con la figura de Irene Montero y recordado por sus ataques a la Semana Santa, ha sorprendido a la audiencia de Telecinco al aparecer por sorpresa en First Dates, donde se ha desatado en una cita en la que ha roto el hielo con una bachata.

El ex militante es uno de los rostros más hiperventilados de Podemos en las redes, y en First Dates no ha rebajado el tono. Rubén Sánchez ha reaparecido en el access prime time de Telecinco, en el que ha cenado con Raquel, a la que ha acabado examinando la tráquea.

Rubén Sánchez ha acudido al conocido restaurante de First Dates para buscar el amor, y la cita no ha decepcionado a ningún amante del show. Tras compartir mesa y cena, se ha producido el momento cumbre en la zona del reservado. En un ambiente íntimo -sólo compartido con todos los espectadores-, con luces tenues, Sánchez se ha lanzado sobre su acompañante.

Después de un baile y un intercambio de palabras, los dos han vuelto a convertirse en dos ventosas, porque Rubén Sánchez «hace lo que haga falta», como ha indicado a posteriori: «Yo soy un punk, un antifascista, un metalero, pero que hace lo que haga falta, me lo paso muy bien y bailo lo que tengo que bailar», ha declarado, mientras su descripción rezaba «45 años, transparente y presente».

Las polémicas de Rubén Sánchez, conocido por Podemos

El currículum de Rubén Sánchez lo define más como agitador. Durante años, se ha erigido en redes sociales y platós como uno de los defensores más acérrimos de la gestión de la izquierda radical y de la Ley Sólo Sí es Sí, que resultó ser un fracaso de grandes dimensiones del ministerio de Irene Montero y su mayor escándalo.

Tras años negando tajantemente la existencia de las denuncias falsas, en línea con el discurso de Irene Montero, y calificándolas de «bulo de la extrema derecha», él mismo aseguró ser víctima de una de ellas. Pasó la noche en el calabozo tras ser denunciado por su ex pareja y, después, grabó un sonado vídeo en el que señaló la práctica de algunos abogados que utilizan estas estratagemas para sacar ventaja en los procesos de custodia, según sus palabras.

Aquel tropiezo, sumado a sus célebres salidas de tono -como cuando acuñó la rima «aunque pases una mala racha, nunca te tires a una facha» para vetar a mujeres de derechas, o cuando tildó de «muñecos» a los santos de la Semana Santa y provocó el enfado masivo de los creyentes-, le obligaron a abandonar la militancia de Podemos para «no perjudicar» a la formación. Ahora, Rubén Sánchez se ha entregado al desenfreno televisivo y tendrá una segunda cita.