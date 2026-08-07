El desesperado llamamiento de Mario Cimarro (‘Pasión de Gavilanes’) en Telecinco tras su ‘veto’ en América: «Necesito trabajo»

Mario Cimarro, mundialmente conocido por su papel de Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, ha aparecido públicamente en Telecinco para hacer un desesperado llamamiento laboral. El actor cubano ha intervenido en El verano se mueve y ha explicado que está atravesando un complicado momento personal y profesional, y que necesita volver a trabajar como intérprete.

El actor de 55 años ha admitido que lleva cerca de cinco años sin conseguir un papel relevante en televisión, que le permita vivir. «No se me caen los anillos por decirlo: necesito y quiero trabajar», ha explicado al periodista Álex Álvarez.

Su prolongada ausencia de los rodajes no responde a un retiro voluntario, según ha relatado, sino que cree que se debe a un veto. Mario Cimarro está convencido de que su nombre está en una «lista negra» en América que le habría cerrado las puertas en la industria. Sí que ha rechazado, ha reconocido, participar en diferentes realities show. Prefiere no optar por ese camino.

Mario Cimarro no ha eludido el tema de la mala fama que se asoció al actor hace años, cuando se encontraba en la cima de su carrera profesional. Entonces se comentó que era complicado trabajar con él en el set. El cubano ha hecho un ejercicio de autocrítica y ha reconocido en Telecinco que pudo ser incómodo como compañero de trabajo en el pasado.

En lo que respecta a su vida personal, Mario Cimarro se ha separado recientemente de su pareja, y deja las puertas abiertas a trasladarse a España si le surgiera una oportunidad laboral. Su rostro no sería nuevo para el espectador español.

La trayectoria de Mario Cimarro abarca una destacada carrera como uno de los principales galanes de la ficción hispanoamericana. Algunas de las telenovelas más exitosas en las que ha trabajado se emitieron también en España, donde se dio a conocer con una de las producciones del género más recordadas de la historia: La usurpadora, ficción de los 90. En la serie mexicana encabezada por Gabriela Spanic (que interpretaba a Paola y a Paulina, protagonista y antagonista), dio vida a Luciano Alcántara, uno de los amantes de la villana de la telenovela y un personaje que impulsó su carrera.

Su consolidación internacional llegó con Luis Mario Arismendi, galán de Gata salvaje, también emitida en España, al igual que El cuerpo del deseo, que también protagonizó. Sin embargo, su gran boom fue Pasión de Gavilanes, que marcó un auténtico hito en Antena 3, entre 2005 y 2006.

La telenovela de los tres hermanos Reyes y las tres hermanas Elizondo no sólo arrasó en las tardes -con medias que superaban los 2,4 millones de espectadores y el 23% de cuota de pantalla-, sino que su impacto social obligó a la cadena a programar su desenlace en prime time. El capítulo final firmó una cifra histórica de 5.282.000 espectadores y un deslumbrante 27% de share. Fue un fenómeno sociocultural sin precedentes para la ficción latinoamericana en el país, algo que a día de hoy aún se recuerda.

El regreso de la serie en 2022 con el reparto principal, que incorporó a la nueva generación de personajes -los hijos de los protagonistas originales- supuso todo un acontecimiento.