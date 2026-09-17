Pablo López confía en Pablo Motos y hace la prueba más arriesgada de ‘El Hormiguero’: «Contigo me cuelgo de donde sea»

El toque musical de la semana ha llegado hoy miércoles 16 de septiembre a El Hormiguero de la mano de Pablo López, que presenta su nuevo disco, titulado El cuatro, que se publicará el próximo 18 de septiembre y que será el primero en seis años después de la publicación de Unikorno. El malagueño se encuentra además inmerso en su gira El niño del espacio, con la que recorre distintos puntos de España durante este 2026.

López ha hablado de su nuevo trabajo, al que ha llamado así por los cuatro discos que ha sacado antes y por un homenaje a la infancia: «Cada vez me dejan jugar más·».

«Envié una canción a toda mi familia, pero solo llevaba una estrofa, y Antonio (Orozco) para echarme la bronca y decirme que no enseñara mis canciones antes de terminarlas», ha dicho López sobre uno de sus nuevos temas.

Ha contado, el cantante, que vio la final del Mundial que ganó España en el avión camino a Nueva York porque se confundió en los horarios cuando compró los billetes. «Pensaba que no, pero creo que sí que soy despistado».

El equipo de El Hormiguero se ha dejado lo mejor para el final en la visita de Pablo López. Y es que Marron ha recurrido a la compañía Zenit Aerial Ballet para crear pura magia en el aire, concretamente a 50 metros de altura. Un experimento que Pablo Motos ha categorizado como una «de las cosas más bonitas que hemos hecho en El Hormiguero».

El espectáculo ha logrado llevarse a cabo pese a las complicaciones del viento; dando pie a una coreografía visualmente inigualable. Una maravilla que ha dejado sin palabras a los allí presentes, quienes simplemente se han limitado a vivir algo que, como ha dicho el presentador del programa, «no puede hacer la IA».

Como si de un equipo de natación sincronizada se tratara, las acróbatas han subido al cielo de Madrid para crear todo tipo de formas y figuras.

Pablo Motos le ha pedido a su invitado imitar a las bailarinas, y López, con fe ciega hacia el espectador, ha accedido tras decirle al comunicador de Atresmedia: Contigo me cuelgo de donde sea. Ambos han vivido un momento bellísimo sobre el cielo de Madrid.