Charles Darwin (Shrewsbury, 12 de febrero de 1809-Down House, 19 de abril de 1882) fue un naturalista británico que está considerado como uno de los científicos más importantes de la historia. Su obra, El origen de las especies, publicada en 1859, revolucionó la biología al formular la teoría de la evolución mediante la selección natural. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Charles Darwin y las mejores frases durante su vida y obra.

«No es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio». Esta es la última reflexión viral de un Charles Darwin que está considerado como el gran científico de la rama de la biología que informó sobre una de las teorías más importantes de la historia: que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural.

Pese a que El origen de las especies generó un intenso debate científico y social, actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Después de publicar su obra más importante, cuyo nombre completo es El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, también trató la evolución humana en El origen del hombre y de la selección y su relación con el sexto en La expresión de las emociones en los animales y en el hombre.

Las mejores frases de Charles Darwin

«No es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio». Esta es la última reflexión viral de Charles Darwin que se une a un gran número de frases que se le atribuyen a este científico o bien dejó por escrito y forman parte de su vida y obra. Estas son las frases que sirven como enseñanza a todas las personas que tengan un propósito en la vida: