Charles Darwin, científico, sobre la adaptación: «No es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio»
La reflexión viral y las mejores frases del científico Charles Darwin
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Charles Darwin (Shrewsbury, 12 de febrero de 1809-Down House, 19 de abril de 1882) fue un naturalista británico que está considerado como uno de los científicos más importantes de la historia. Su obra, El origen de las especies, publicada en 1859, revolucionó la biología al formular la teoría de la evolución mediante la selección natural. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Charles Darwin y las mejores frases durante su vida y obra.
«No es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio». Esta es la última reflexión viral de un Charles Darwin que está considerado como el gran científico de la rama de la biología que informó sobre una de las teorías más importantes de la historia: que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural.
Pese a que El origen de las especies generó un intenso debate científico y social, actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Después de publicar su obra más importante, cuyo nombre completo es El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, también trató la evolución humana en El origen del hombre y de la selección y su relación con el sexto en La expresión de las emociones en los animales y en el hombre.
Las mejores frases de Charles Darwin
«No es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio». Esta es la última reflexión viral de Charles Darwin que se une a un gran número de frases que se le atribuyen a este científico o bien dejó por escrito y forman parte de su vida y obra. Estas son las frases que sirven como enseñanza a todas las personas que tengan un propósito en la vida:
- «El hombre es descendiente de un cuadrúpedo peludo, con cola, probablemente arbóreo en sus hábitos».
- «En algún momento de un futuro no muy lejano, medido por siglos, las razas civilizadas del hombre se exterminarán casi por seguro, y las reemplazarán las razas salvajes en todo el mundo».
- «En la lucha por la supervivencia, el más fuerte gana a expensas de sus rivales debido a que logra adaptarse mejor a su entorno».
- «El hombre selecciona para su bien; la naturaleza lo hace para el bien común».
- «La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia».
- «No hemos obtenido ninguna explicación científica sobre la visión ordinaria de que cada una de las especies ha sido creada independientemente».
- «Un hombre que se atreve a perder una hora de tiempo no ha descubierto el valor de la vida».
- «Yo no soy apto para seguir ciegamente el ejemplo de otros hombres».
- «Es siempre recomendable percibir claramente nuestra ignorancia».
- «Intenté leer Shakespeare demasiado tarde, tanto que me provocó náuseas».
- «No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive. Es aquella que se adapta mejor al cambio».
- «Si tuviera que vivir mi vida otra vez, habría hecho una regla de leer algo de poesía y escuchar música al menos una vez cada semana».
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