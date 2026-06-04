Charles Darwin, sobre la supervivencia: «No es el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que más…»

«No es el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que más se adapta al cambio», se ha convertido en una frase muy viral. Esta frase habla de la capacidad del ser humano de adaptarse ante los problemas; es lo que define cómo somos. Cuando Charles Darwin publicó en 1859 su obra El origen de las especies, revolucionó para siempre la biología. Su teoría explicaba por qué aquellos individuos o especies con características más favorables para su entorno tienen unas mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse.

La evolución frente a la fuerza

Darwin no creía que siempre sobrevivieran los más fuertes físicamente o los más listos. Lo decisivo para él era la capacidad de responder a grandes cambios, ya sean ambientales, climáticos o ecológicos. Esa facilidad de adaptación permitía a determinadas especies poder prosperar mientras otras acabarían desapareciendo.

Para Darwin, el error más común en la sociedad actual es creer que el éxito acumulado es una garantía de tener un buen futuro. Muchas personas y empresas piensan de una forma que nada se parece a la realidad y a las necesidades del presente. Para el científico, a estas personas les pasa como a las especies que no pudieron adaptarse al cambio climático y acabarán desapareciendo.

Una frase más allá de la biología

La popularidad de esta frase de Darwin se debe a que su significado trasciende el ámbito científico. En el mundo empresarial, tecnológico y social, la adaptación se ha convertido en algo fundamental. Grandes empresas han desaparecido por no saber adaptarse a los cambios y a las necesidades del mercado, mientras que otras más pequeñas lograron prosperar gracias a su flexibilidad.

Esto mismo ocurre en la vida personal. La capacidad de aprender nuevas habilidades, afrontar cambios laborales o saber responder ante situaciones inesperadas suele marcar la diferencia entre aquellos que buscan prosperar y los que se quedan estancados. En una época muy caracterizada por la innovación y el cambio constante, la adaptabilidad se ha convertido en una de las habilidades más valoradas.