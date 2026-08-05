Portadas de revistas: el dolor de Paula Echevarría y el posado de Ana Boyer con su hija recién nacida

Las principales revistas del corazón ya han desvelado sus portadas de la semana y, una vez más, el quiosco refleja una mezcla de exclusivas familiares, momentos personales de gran carga emocional y las tradicionales imágenes veraniegas de los rostros más conocidos. ¡Hola!, Semana, Lecturas y Diez Minutos apuestan por enfoques muy diferentes para captar la atención de sus lectores, con una clara protagonista transversal: Paula Echevarría.

La apuesta más exclusiva llega de la mano de ¡Hola!, que dedica su portada a Ana Boyer y Fernando Verdasco. La revista presenta en exclusiva a la pequeña Mía, la última incorporación a la familia, en un amplio posado en el que la pareja aparece junto a sus cuatro hijos. La publicación vende la imagen de estabilidad y felicidad familiar, un sello que históricamente ha caracterizado a la cabecera. Además, la portada se completa con otros nombres destacados como Ana de Armas, Eugenia Silva y Susanna Griso, aunque todos ellos quedan claramente eclipsados por la exclusiva protagonizada por los Boyer-Verdasco.

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Semana, por su parte, cambia completamente de registro y apuesta por la actualidad emocional. Su gran titular está dedicado a Paula Echevarría, fotografiada durante el funeral de su padre junto a Miguel Torres. La revista recoge el difícil momento que atraviesa la actriz tras el fallecimiento de Luis Ángel Echevarría, acompañado por una de las frases con las que se ha despedido públicamente de él. La portada también reserva espacio para las imágenes estivales de Carmen Thyssen, Carmen Borrego y una escapada de Kylian Mbappé junto a Ester Expósito, una combinación que mezcla información social con el seguimiento de las vacaciones de los famosos.

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En Lecturas, el protagonismo se reparte entre varias historias. El gran reclamo es un reportaje dedicado a las estrellas internacionales que han elegido España como destino de vacaciones este verano, con referencias a nombres como Sofía Vergara o Nicole Kidman. La publicación también recuerda el doloroso momento de Paula Echevarría con un espacio destacado y dedica otra pieza a la reina Letizia, cuya presencia en Mallorca vuelve a convertirse en uno de los grandes focos informativos del verano. Completa la portada un reportaje sobre la familia de Julia Roberts, aportando un marcado componente internacional.

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Finalmente, Diez Minutos convierte a Paula Echevarría en la absoluta protagonista de la semana. La actriz ocupa prácticamente toda la portada con unas imágenes tomadas durante la despedida de su padre, acompañada por su madre. El enfoque es mucho más visual y emocional que el de sus competidoras, reforzando el impacto de un momento especialmente delicado para la intérprete. En un segundo plano aparecen las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val, Ion Aramendi y María Amores, además de Alaska y Mario Vaquerizo.

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En conjunto, las cuatro revistas evidencian dos grandes tendencias. Por un lado, el interés por las exclusivas familiares, con el posado de Ana Boyer como gran atractivo comercial. Por otro, el seguimiento del lado más humano de los personajes públicos, con Paula Echevarría monopolizando tres de las cuatro portadas tras el fallecimiento de su padre. El resto del espacio vuelve a estar reservado para el clásico menú estival de playas, escapadas y rostros conocidos, una fórmula que cada verano sigue marcando la agenda de la prensa del corazón.