Will Rogers, humorista estadounidense, sobre las apariencias: «Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos importa»

Will Rogers fue un humorista, columnista, comentarista social y actor estadounidense, apodado el «Filósofo vaquero». A comienzos del siglo XX, viajó con una compañía de espectáculos por Sudáfrica, Australia y otros países, donde participaba en exhibiciones de lazado bajo el nombre artístico de «Chico cheroqui». Con el tiempo, su paso por el circuito del vodevil hizo que su espectáculo evolucionara hacia un estilo de humor muy particular, basado principalmente en sus observaciones sobre las personas, la sociedad, Estados Unidos y sus dirigentes.

Desde 1918 comenzó a trabajar en el cine mudo y, posteriormente, con la llegada del cine sonoro, alcanzó una enorme popularidad hasta convertirse en una de las grandes estrellas nacionales. En 1934 fue considerado el actor masculino más popular de Hollywood. A lo largo de su trayectoria llegó a participar en 71 películas.

«Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos importa»

Hay frases que consiguen resumir en pocas palabras una realidad que transciende épocas y fronteras. Es el caso de una de las reflexiones atribuidas a Will Rogers sobre la relación entre el dinero y la necesidad de aparentar: «Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos importa». Desde la antigüedad, los individuos siempre han utilizado determinados objetos para expresar quiénes son o cómo quieren que los demás les perciban. El problema aparece cuando la necesidad de proyectar una determinada imagen comienza a pesar más que las propias necesidades.

La reflexión de Rogers apunta precisamente a esa contradicción. La persona puede llegar a gastar dinero en algo que realmente no necesita para conseguir la aprobación externa. El reconocimiento obtenido, además, suele ser temporal, y lo que hoy genera admiración puede convertirse mañana en algo completamente normal. Entonces, ¿qué ocurre cuando desaparece la necesidad de demostrar algo?

Quizá la parte más profunda de la frase de Will Rogers se encuentre precisamente en la última parte: «para impresionar a gente que no nos importa». En este contexto, gastar más para parecer más, comparar constantemente nuestra vida con la de los demás y convertir nuestras posesiones en una especie de carta de presentación puede llevarnos a vivir más pendientes de los demás que de nuestras propias necesidades.

Citas de Will Rogers