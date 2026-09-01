Will Rogers, humorista estadounidense, sobre las apariencias: «Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos importa»
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Will Rogers fue un humorista, columnista, comentarista social y actor estadounidense, apodado el «Filósofo vaquero». A comienzos del siglo XX, viajó con una compañía de espectáculos por Sudáfrica, Australia y otros países, donde participaba en exhibiciones de lazado bajo el nombre artístico de «Chico cheroqui». Con el tiempo, su paso por el circuito del vodevil hizo que su espectáculo evolucionara hacia un estilo de humor muy particular, basado principalmente en sus observaciones sobre las personas, la sociedad, Estados Unidos y sus dirigentes.
Desde 1918 comenzó a trabajar en el cine mudo y, posteriormente, con la llegada del cine sonoro, alcanzó una enorme popularidad hasta convertirse en una de las grandes estrellas nacionales. En 1934 fue considerado el actor masculino más popular de Hollywood. A lo largo de su trayectoria llegó a participar en 71 películas.
«Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos importa»
Hay frases que consiguen resumir en pocas palabras una realidad que transciende épocas y fronteras. Es el caso de una de las reflexiones atribuidas a Will Rogers sobre la relación entre el dinero y la necesidad de aparentar: «Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos importa». Desde la antigüedad, los individuos siempre han utilizado determinados objetos para expresar quiénes son o cómo quieren que los demás les perciban. El problema aparece cuando la necesidad de proyectar una determinada imagen comienza a pesar más que las propias necesidades.
La reflexión de Rogers apunta precisamente a esa contradicción. La persona puede llegar a gastar dinero en algo que realmente no necesita para conseguir la aprobación externa. El reconocimiento obtenido, además, suele ser temporal, y lo que hoy genera admiración puede convertirse mañana en algo completamente normal. Entonces, ¿qué ocurre cuando desaparece la necesidad de demostrar algo?
Quizá la parte más profunda de la frase de Will Rogers se encuentre precisamente en la última parte: «para impresionar a gente que no nos importa». En este contexto, gastar más para parecer más, comparar constantemente nuestra vida con la de los demás y convertir nuestras posesiones en una especie de carta de presentación puede llevarnos a vivir más pendientes de los demás que de nuestras propias necesidades.
Citas de Will Rogers
- «Nunca tienes una segunda oportunidad de causar una primera impresión»
- «Todo el mundo es ignorante, solo que en materias distintas»
- «El camino hacia el éxito está salpicado de muchas plazas de aparcamiento tentadoras»
- «Si los perros no van al cielo, cuando muera quiero ir a donde van ellos»
- «No dejes que ayer gaste demasiado de hoy»
- «Los rumores viajan más rápido, pero no permanecen como la verdad»
- «El buen juicio proviene de la experiencia, y mucha de esa viene del mal juicio»
- «Demasiadas personas gastan el dinero que ganaron para comprar cosas que no quieren y para impresionar a gente que no les gusta»
- «La mente de las personas cambia con la observación y no con la discusión»
- «Es grande ser grande, pero es mayor ser humano»
- «La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y metértelos de nuevo en el bolsillo»
- «Siempre haré lo mejor que pueda, sin importar dónde esté»
- «Todo resulta muy cómico, con tal que le suceda a otro»
- «La diplomacia es el arte de decir ‘buen perrito’ hasta que encuentras una roca»
- «Si yo estudié toda mi vida, no podía pensar en la mitad de la cantidad de cosas raras que pasan en una sesión del Congreso»
- «El amor proyecta un delicioso espejismo que envuelve tan entera y únicamente a la persona de la que estamos enamorados»
- «El dolor es una sensación tan incómoda que incluso una pequeña cantidad de él es suficiente para arruinar cada disfrute»
- «A la gente solo le disgusta la conversación cuando trata sobre ellos»
- «Incluso si estás en el camino correcto, te pisarán si te sientas»
- «Una reunión es solo una forma de admitir que deseas involucrar a otras personas en tus propios problemas»
- «A veces tienes que arriesgarte porque ahí es donde está la fruta»
- «No se puede decir que la civilización no avance, en cada guerra pueden matarte de una manera distinta»
- «Vive de tal manera que no estarías avergonzado al vender tu loro al chismoso del pueblo»
- «Cuando muera, quiero morir como mi abuelo que murió en paz mientras dormía, no gritando como todos los pasajeros de su auto»
- «La única forma de superar un abogado es morir sin nada»
- «Todo está cambiando. La gente se toma en serio a los humoristas y a los políticos como una broma»
- «La publicidad es el arte de convencer a la gente para que gaste el dinero que no tiene en cosas que no necesita»
- «Solo hay una cosa que puede matar a las películas, y eso es la educación»
- «Estados Unidos nunca ha perdido una guerra y nunca ha ganado una conferencia»
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