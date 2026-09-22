Mezclar cáscara de limón con bicarbonato de sodio: para qué sirve y en qué casos debes hacerlo

¿Conoces la mezcla de limón con bicarbonato de sodio? Es uno de los trucos más compartidos en redes sociales. El zumo de limón es rico ácido cítrico, mientras que la cáscara contiene aceites esenciales y sustancias aromáticas que explican buena parte de su característico olor cítrico. Por su parte, el bicarbonato de sodio tiene propiedades alcalinas. Al combinar ambos ingredientes, se desencadena una reacción ácido-base que libera dióxido de carbono, dando lugar a la característica efervescencia que aparece casi de inmediato.

En la práctica, este remedio casero puede resultar útil para limpiar determinadas superficies del baño y la cocina. Para tratar restos de grasa, el bicarbonato también puede utilizar por separado, mezclándolo con un poco de agua hasta obtener una pasta y frotando la superficie con suavidad.

Cáscara de limón y bicarbonato: el mejor truco casero

Esta mezcla funciona como un blanqueador suave y se puede utilizar para ayudar a eliminar manchas de café, té y otros alimentos en tazas y superficies de tonos claros. También resulta útil para la limpieza de mesas, azulejos y encimeras, además de contribuir a neutralizar determinados olores.

Por otro lado, se puede utilizar como un exfoliante suave para ollas y sartenes, ayudando a desprender restos y recuperar su aspecto limpio y brillante sin recurrir a productos especialmente agresivos. Asimismo, facilita la limpieza de diferentes utensilios de cocina, ya que ayuda a eliminar los restos de aceite y la grasa acumulada. La preparación es muy sencilla:

Tritura las cáscaras de limón junto con media taza de agua hasta conseguir una mezcla homogénea. Después, incorpora dos cucharadas de bicarbonato y remueve bien todos los ingredientes hasta formar una pasta. Una vez lista, extiéndela sobre la superficie que quieras limpiar y deja que actúe durante unos minutos.

Ambientador casero

«Si te pasa como a mí y no soportas los ambientadores con ese olor tan químico, tienes que probar este truco. Sólo necesitas un poco de bicarbonato, cáscara de limón o de naranja, según el aroma que prefieras, y agua. Mézclalo todo bien, colócalo en un pequeño recipiente y déjalo en un rincón de la casa. El resultado es un aroma fresco y cítrico que da sensación de limpieza sin necesidad de recurrir a ambientadores convencionales».

Limón en la limpieza del hogar

Mantener la casa limpia recurriendo a ingredientes naturales puede ser mucho más sencillo de lo que parece. El limón es una de las mejores opciones gracias a su alto contenido en ácido cítrico y su bajo nivel de pH, situado aproximadamente entre 2 y 2,4. Además, la cáscara contiene compuestos y aceites que ayudan a desprender grasa. Éstas son algunas de las soluciones caseras más sencillas y efectivas para aprovechar este ingrediente en la limpieza del hogar.

Después de utilizar la tabla de cortar, especialmente si ha estado en contacto con carne o pescado, conviene frotar toda la superficie con medio limón. También se puede añadir un poco de sal gruesa para reforzar la acción limpiadora y ayudar a arrastrar la suciedad que queda en los poros de la madera. Después, basta con dejarla secar al sol.

El vinagre es conocido por sus propiedades limpiadoras y desinfectantes, pero su fuerte olor puede resultar desagradable. Una alternativa consiste en macerar durante aproximadamente un mes cáscaras de limón, naranja o pomelo en un recipiente con vinagre blanco, de manzana o de limpieza.

Por otro lado, ua forma sencilla de ayudar a eliminar los restos de cal del hervidor consiste en introducir algunas cáscaras de limón en el agua y llevarla a ebullición. Una vez que la mezcla se haya enfriado, se puede retirar y aclarar el recipiente. El ácido cítrico ayuda a desprender parte de la cal acumulada.

Uno de los trucos más compartidos en redes sociales consiste en colocar medio limón dentro de la nevera para mantener un aroma más fresco y reducir algunos olores procedentes de los alimentos. Otra opción consiste en hervir las cáscaras de limón durante unos minutos en un cazo, dejando que el aroma cítrico se distribuya por toda la cocina.

El zumo de limón también se puede utilizar para ayudar a limpiar determinadas superficies metálicas, como grifos o piezas de acero inoxidable. Aplicándolo con un paño y frotando suavemente se pueden eliminar algunos restos.

Finalmente, para las manchas y restos que aparecen en las juntas de los azulejos se puede preparar una mezcla de agua y limón y aplicarla sobre la zona. Después de dejarla actuar durante unos minutos, se frota suavemente con un paño o cepillo adecuado hasta retirar la suciedad y se aclara la superficie.