El forro polar Columbia perfecto para las rutas de senderismo en otoño está ahora rebajado a la mitad y va a volar

El otoño es una de las mejores épocas del año para salir a caminar y disfrutar de rutas de senderismo, especialmente cuando las temperaturas empiezan a bajar pero todavía no hace el frío intenso del invierno. Para aquellos buscan una prenda cómoda y fácil de combinar para esas escapadas a la montaña, Amazon tiene ahora una oferta que merece la pena tener en cuenta. Se trata del Columbia Fast Trek Light Full Zip Fleece, un forro polar para hombre que actualmente se puede encontrar con un importante descuento.

Y es que n estos momentos, esta chaqueta de forro polar se puede comprar en Amazon con un 48% de descuento, por lo que su precio se queda en 25,99 euros frente a los 50 euros de precio recomendado. Una rebaja que deja esta prenda prácticamente a mitad de precio y que puede convertirla en una alternativa interesante para renovar el armario de cara a los meses de otoño. Además, al tratarse de una prenda de una marca especializada en ropa y equipamiento para actividades al aire libre, está pensada para acompañar tanto en rutas como en el día a día.

El forro polar Columbia Fast Trek Light Full Zip Fleece apuesta por un diseño sencillo y ligero, con una construcción que permite utilizarlo como segunda capa durante las jornadas más frescas. Su principal característica es precisamente su formato de chaqueta completa, con cremallera frontal, lo que facilita abrirla o cerrarla rápidamente dependiendo de la temperatura. Es un detalle especialmente práctico cuando se realizan rutas en las que el cuerpo va cambiando de temperatura a medida que aumenta o disminuye la intensidad del ejercicio.

Columbia, una marca reconocida

El forro polar también cuenta con un diseño bastante discreto, por lo que no queda limitado exclusivamente al uso deportivo. Puede combinarse fácilmente con unos pantalones de trekking para una excursión, pero también con unos vaqueros o pantalones deportivos para utilizarlo durante el día a día. Esta posibilidad de darle diferentes usos es uno de sus puntos fuertes para los que buscan prendas que no tengan que quedarse en el armario después de una ruta.

Para una salida de senderismo en otoño, además, puede utilizarse dentro del conocido sistema de capas. Sobre una camiseta técnica y debajo de una chaqueta impermeable o cortavientos puede funcionar como una capa intermedia para aportar calor cuando las temperaturas empiezan a caer. En días más suaves, por el contrario, puede llevarse directamente sobre una camiseta y quitarse fácilmente cuando sobren las mangas. Otro aspecto interesante es su formato ligero, algo que se agradece especialmente cuando la ruta es larga y hay que llevar diferentes prendas dentro de la mochila. Si vas a la montaña, contar con ropa que puedas ponerte y quitarte rápidamente y que no resulte excesivamente aparatosa puede marcar la diferencia.

La oferta resulta todavía más llamativa teniendo en cuenta la diferencia entre el precio recomendado y el actual. Los 25,99 euros que cuesta ahora en Amazon suponen un ahorro de 24 euros, con una rebaja cercana a la mitad de su precio habitual. Eso sí, como ocurre con este tipo de promociones, el precio y la disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento y también pueden variar según la talla o el color, aunque la promoción es en negro.