La Españamanía se desata en Las Rozas: colas bajo el sol a siete horas del entrenamiento a puerta abierta

Locura en Las Rozas para recibir a los campeones del mundo. La selección española celebra este martes su primer entrenamiento en la que es también la primera concentración de los hombres de Luis de la Fuente desde que conquistaron el Mundial ante Argentina el pasado 19 de julio.

La expectación es máxima. Cuando todavía faltaban más de siete horas para que los internacionales saltasen al campo principal de la Ciudad del Fútbol, ya había aficionados esperando bajo el sol. Sillas, gorras, comida y botellas de agua para soportar una larga espera, como si se tratase de la entrada a un festival. Nadie quiere perderse el regreso de una selección que vuelve a casa con una segunda estrella en el pecho.

El entrenamiento estará abierto al público y permitirá que los seguidores puedan reencontrarse con los campeones. Será la primera oportunidad de ver de cerca a los futbolistas después de la final del Mundial y de celebrar junto a ellos un título que ha vuelto a colocar a España en lo más alto del fútbol internacional.

Un estreno a lo grande en Wembley

La fiesta de Las Rozas dará paso inmediatamente a la competición. España afrontará un exigente maratón de cuatro partidos en apenas diez días para comenzar su participación en la Liga de Naciones. Lo hará dentro del durísimo Grupo A3 de la Liga A, donde se enfrentará a Inglaterra, Croacia y República Checa.

El estreno será el sábado 26 de septiembre, a las 20:45 horas, contra Inglaterra en Wembley. Un escenario enorme y un rival de máxima exigencia para disputar el primer partido después de conquistar el Mundial.

Tres días más tarde, España recibirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. El tercer encuentro se disputará el sábado 3 de octubre ante República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo. La concentración terminará el martes 6 con una nueva cita frente a Croacia, esta vez en Split. Los cuatro partidos comenzarán a las 20:45 horas.

De la Fuente necesitará a todos

La acumulación de encuentros obligará a Luis de la Fuente a gestionar cuidadosamente los esfuerzos. El doble enfrentamiento ante Croacia, sumado a la visita a Wembley, provocará numerosas rotaciones. El seleccionador necesitará prácticamente a toda la plantilla para completar una concentración mucho más intensa de lo habitual.

República Checa aparece como el rival más asequible, pero su fortaleza física y su defensa cerrada exigirán paciencia. No habrá partidos sencillos en un grupo en el que cada punto será importante para conseguir la clasificación para los cuartos de final.

España vuelve al trabajo rodeada de ilusión, con la segunda estrella recién estrenada y con cientos de aficionados dispuestos a esperar durante horas para ver a sus campeones. La celebración continúa en Las Rozas, pero Wembley ya aparece en el horizonte.