De la Fuente entra en el Olimpo de los seleccionadores

Luis de la Fuente ya pertenece también a la élite económica de los banquillos. Su renovación con España hasta julio de 2032 no sólo supone un respaldo deportivo sin precedentes por parte de la Real Federación Española de Fútbol. El nuevo contrato incluye una importante mejora salarial que coloca al campeón del mundo entre los cinco seleccionadores mejor pagados del planeta.

De la Fuente percibirá una cantidad que rondará los cinco millones de euros brutos por temporada. No son cinco millones limpios. Una vez aplicada la fiscalidad española, el salario neto del seleccionador se situará aproximadamente entre los 2,3 y los 2,5 millones anuales. Una cantidad que reconoce su trayectoria y lo introduce definitivamente en el escalón de los grandes nombres internacionales.

En el top 5 mundial

Tomando como referencia las cantidades netas estimadas, De la Fuente ocupa la quinta posición entre los seleccionadores mejor pagados. Por delante aparecen Carlo Ancelotti en Brasil, con unos 10 millones de euros; Jürgen Klopp en Alemania, con siete; Thomas Tuchel en Inglaterra, con 5,8; y Zinedine Zidane en Francia, con alrededor de 3,6 millones. El español cierra ese grupo de privilegio con un salario que oscila entre los 2,3 y los 2,5 millones netos.

Un premio a los resultados

La mejora económica responde a los resultados obtenidos desde que asumió el cargo en diciembre de 2022. De la Fuente presenta un porcentaje de victorias cercano al 76% en sus primeros 50 encuentros y ha conducido a España a una de las etapas más exitosas de su historia.

Conquistó la Liga de Naciones en 2023, ganó la Eurocopa de Alemania en 2024 con siete victorias en siete partidos y llevó nuevamente al equipo a la final de la Liga de Naciones en 2025. La consagración definitiva llegó en 2026 con la conquista del Mundial y la segunda estrella para España.

Su palmarés con la Federación también incluye el Europeo sub-19 de 2015, el oro en los Juegos Mediterráneos de 2018, el Europeo sub-21 de 2019 y la plata olímpica conseguida en Tokio. Es el primer entrenador que gana la Eurocopa en las categorías sub-19, sub-21 y absoluta.

Un contrato fuera de lo habitual

La duración del nuevo acuerdo representa un cambio radical en la política tradicional de la Federación. Hasta ahora, los seleccionadores renovaban normalmente de fase final en fase final. Rafael Louzán ha decidido romper esa dinámica y blindar el proyecto durante los próximos seis años.

El anterior contrato de De la Fuente finalizaba en 2028. La ampliación garantiza su presencia en la Eurocopa de ese mismo año, el Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos, y la Eurocopa de Turquía e Italia en 2032. Cuando termine el vínculo tendrá 71 años y habrá permanecido cerca de una década al frente de la absoluta.

La apuesta también alcanza a todo su cuerpo técnico, que conservará su estructura y tendrá continuidad durante este largo ciclo. La RFEF busca estabilidad, proteger al vestuario del ruido exterior y afrontar con un proyecto consolidado la enorme presión que supondrá disputar un Mundial en casa.

De la Fuente ya había entrado en la historia por sus títulos. Ahora su nuevo contrato también lo coloca en el top 5 económico de los seleccionadores mundiales. La Federación paga como una estrella al entrenador que devolvió a España a lo más alto. Y lo que queda…