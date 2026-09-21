El JEME visita Melilla para ver el trabajo de la Comandancia en plena crisis con Marruecos por la invasión en Ceuta

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea, ha visitado Melilla este lunes, aprovechando su viaje por el 106 aniversario de La Legión, para revisar sobre el terreno el trabajo de la Comandancia General de la ciudad y con la intención de mantener un contacto directo tanto con las autoridades como con el personal destinado en la provincia.

El Ministerio de Defensa ha detallado en un comunicado que el general ha comenzado la visita en el cuartel general de la Comandancia General de Melilla (COMGEMEL), donde ha tenido lugar el recibimiento oficial.

Además, Enseñat se ha reunido con el presidente de la comunidad autónoma, Juan Imbroda Ortiz, y con la delegada del Gobierno de Melilla, Sabrina Moh Abdelkader, acompañado por el comandante general, Luis Cortés Delgado.

Tras el encuentro, el JEME ha visitado diversas instalaciones de la Comandancia General, donde ha podido conocer de primera mano los materiales, simuladores e infraestructuras que utilizan sus unidades, así como diversos simuladores vinculados a su adiestramiento y su operativa diaria.

Este recorrido ha permitido al JEME comprobar en primera persona las capacidades y medios con los que cuentan las unidades de la Comandancia General para desarrollar sus tareas. El último acto de la visita tuvo lugar en la Base Alfonso XII, donde el JEME tuvo un encuentro con gran parte de los cuadros de mando y del personal de tropa destinado en las diferentes unidades de la Comandancia General.

Gracias al contacto directo con oficiales, suboficiales y militares de tropa, Enseñat ha podido conocer las experiencias personales e inquietudes de cada uno de ellos.