La Delegación del Gobierno en Madrid ni disimula: publicita en sus redes institucionales el canal sanchista privado La Séptima

La Delegación del Gobierno en Madrid no disimula lo más mínimo y se ha apuntado este lunes a publicitar en sus canales institucionales la presentación de la televisión nueva sanchista La Séptima, un canal privado.

La institución que dirige Francisco Martínez, delegado del Gobierno en Madrid, ha utilizado este lunes su cuenta institucional en X (@DGobiernoMadrid) para promocionar el lanzamiento de La Séptima, el nuevo canal de televisión privada gubernamental de ámbito nacional que comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre.

En el mensaje, la cuenta oficial destaca que se trata de «un nuevo canal generalista, en abierto y para todos», eludiendo toda alusión a la ideología del canal promovido por José Miguel Contreras, de quien reproduce sus declaraciones. El consejero delegado se queja de los medios privados conservadores: «Actualmente, la oferta de las televisiones privadas tiene un sesgo ideológico potente vinculado a ideas conservadoras». «En el ámbito del mundo progresista hay un vacío absoluto y total ahora mismo», ha asegurado Contreras.

El tuit incluye imágenes y un vídeo de la presentación del proyecto, celebrada este lunes en los desayunos informativos de New Economy Forum. En el acto ha estado presente el propio delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. A la presentación del canal han asistido al menos dos ministros, según se ve en las imágenes del mensaje: Félix Bolaños y Mónica García.

La Séptima es un canal privado impulsado por la sociedad Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo (Siete), con José Miguel Contreras al frente. El proyecto es abiertamente afín al gobierno sanchista y competirá por la audiencia de cadenas como La Sexta. El lanzamiento de La Séptima está previsto para el próximo 5 de noviembre, y tendrá al periodista Javier Ruiz como director.

Los usuarios de redes han cuestionado que un organismo público utilice sus canales oficiales, financiados con recursos de todos los contribuyentes, para dar publicidad a una empresa audiovisual privada de orientación ideológica concreta.