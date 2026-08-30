La sanchista Sarah Santaolalla tendrá su propio programa en La Séptima: «La noticia de mi vida»
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El cabestrillo de Sarah Santaolalla
La sanchista Sarah Santaolalla tendrá su propio programa de televisión en La Séptima, la nueva cadena impulsada por el periodista José Miguel Contreras. La polémica colaboradora política lo ha anunciado este domingo a través de sus redes sociales, confirmando así el salto que dará de las tertulias a un formato propio. Como ya adelantó este medio, todo apuntaba a que Santaolalla tendría presencia en la nueva televisión, aunque todavía se desconocía cuál sería exactamente su función.
El sábado 29 de agosto ya había calentado el anuncio. En sus stories de Instagram aseguraba que estaba a punto de dar una noticia que «iba a cambiar su vida». Apenas un día después, desvelaba el misterio: «La noticia de mi vida ya es oficial. Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión. Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca. ¡A por ello!», escribía en X junto a un vídeo de La Séptima.
El propio José Miguel Contreras también ha confirmado el fichaje. El promotor de la cadena ha explicado que ya en la primavera de 2024 ofreció a Santaolalla incorporarse al proyecto. «Hasta ahora no había sido posible hacerle una oferta en firme. Y ha vuelto a decir que sí, sin pedir más detalles. Bienvenida a tu casa, Sarah», ha escrito.
El fichaje se produce antes del lanzamiento de La Séptima, previsto para el próximo 5 de noviembre, y que tendrá al periodista Javier Ruiz como director. La cadena pretende centrar su programación en el directo y en el seguimiento permanente de la actualidad, por lo que Santaolalla pasará de ocupar una silla en las mesas de debate a contar con su propio espacio.
La llegada de la colaboradora se produce después de unos meses marcados por sus polémicas posiciones políticas y sus enfrentamientos en televisión, llegando incluso a abandonar platós en directo. A esta exposición se suma la polémica por su dispositivo de seguridad. El sindicato policial JUPOL denunció que el Ministerio del Interior habría destinado escoltas a Santaolalla mientras, según su versión, se retiraban efectivos destinados a testigos protegidos. La organización policial sostuvo que se estaba priorizando la protección de perfiles «afines al Gobierno del PSOE».
El origen del dispositivo se remontaría al altercado ocurrido el pasado mes de marzo a las puertas del Senado entre Santaolalla y un periodista. Según JUPOL, el Ministerio del Interior le asignó inicialmente cuatro agentes, un operativo cuyo coste el sindicato cifró en unos 12.000 euros mensuales.
Con este fichaje, Santaolalla da el salto definitivo de las tertulias políticas a un formato propio. Será a partir del próximo 5 de noviembre, cuando La Séptima comience sus emisiones, cuando se descubra qué espacio ha preparado la nueva cadena para una de las colaboradoras más controvertidas de la actualidad.
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