Escrache a Sarah Santaolalla en un acto contra la extrema derecha: «Eres cómplice de un Gobierno de salidos y puteros»

Máxima tensión durante un coloquio organizado por Facua bajo el lema Frenar a la extrema derecha este jueves 21 de mayo en el Ateneo de Madrid. Un par de valientes mujeres han irrumpido en el acto para escrachar a una de las ponentes de extrema izquierda del debate, Sarah Santaolalla, a grito de «¡eres cómplice del Gobierno más feminista lleno de salidos y de puteros!».

El boicot obligó a detener el evento durante unos minutos hasta que el equipo de seguridad las desalojó. Todo ello ante la mirada de los ponentes invitados: el ministro de Transportes, Óscar Puente; el ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; y el dirigente de la asociación ultraizquierdista Facua, Rubén Sánchez.

El victimismo de Santaolalla y el ataque machista de Iglesias

El altercado al acto fue respondido por el público asistente, cuya edad media era alta, gritando «¡fuera fascistas!» y abucheando los comentarios. El objetivo de las mujeres era exponer la realidad que se vive en España en pleno 2026, donde se sufren las consecuencias de las políticas «feministas y migratorias» del gobierno del PSOE.

Sarah Santaolla preguntó al auditorio: «¿Os dais cuenta de lo que es el fascismo? Llevamos toda una tarde debatiendo (…) pero vienen tres fascistas de mierda (…) que, por lo general, son una panda de acomplejados porque con tres hombres atacan a una mujer. Son fascistas que no son valientes porque ahí fuera en la calle a hombres no les dirían lo mismo». Mientras, a la salida del acto de propaganda comunista, una reportera de OKDIARIO le preguntó a Pablo Iglesias que «cómo frenaría la corrupción del Gobierno» y este, junto con una horda de podemitas, le agredieron tirándole el micrófono.

La «revuelta» de dos mujeres frente a Sarah Santaolalla

Durante el escrache, las mujeres lanzaron comentarios directos a Sarah Santaolalla: «Colapsáis juzgados denunciando falsamente y hay mujeres que lo necesitan; no os importan las mujeres». En su contundente protesta, no dudaron en señalar la hipocresía del Ejecutivo: «Sois el Gobierno más feminista de toda la historia que está lleno de salidos y puteros».

Además de proclamar un sonoro «defiende a las mujeres, Sarah», interpelaron recordándole que «esto es una democracia, contéstanos, Sarah, que queremos saberlo como mujeres». Las manifestantes insistieron en que «sólo queremos saber respuestas» y exigieron que «nos respondan ellos, que para algo se les está pagando con el dinero de todos los españoles». A su vez, criticaron la inacción política al denunciar que «les importa una mierda la seguridad de las mujeres con todos los inmigrantes que están colando en España».

Santaolalla quedó totalmente retratada y dejó en evidencia su absoluta falta de argumentos. En lugar de ofrecer explicaciones reales como mujer y dar la cara, la ultraizquierdista optó por la vía cobarde del insulto personal, tildando de «frikis» a quienes le pedían respuestas. Una reacción especialmente hipócrita si se tiene en cuenta su propio historial, marcado por haber interpuesto recientemente una denuncia falsa que, finalmente, ha terminado siendo archivada por la Justicia.