Las ‘feministas’ del PSOE y sus socios votan ‘no’ a prohibir el burka que somete a las mujeres musulmanas

Las consideradas feministas del PSOE y sus socios han confirmado su rechazo a prohibir el burka que somete a las mujeres musulmanas. Este martes, el Congreso ha manifestado su negativa a avalar la Proposición de Ley (PL) de Vox para impedir el uso del velo islámico en espacios públicos. El PP secunda con sus votos la medida. Junts, que ha presentado una iniciativa en línea con los verdes, la rechaza.

La Cámara Baja ha sellado definitivamente su rechazo a la iniciativa del grupo que lidera Santiago Abascal. Una PL que, si bien pone el foco en el uso del burka, va dirigida también al resto de velos integrales que cubren por completo o parcialmente el rostro de las mujeres.

Lo cierto es que la connivencia del Grupo Popular a la hora de manifestar su agrado con la medida ha dejado ver cierta sintonía entre ambas formaciones políticas. No así con el resto de grupos del arco parlamentario que, a pesar de su defensa acérrima de los derechos y libertades de la mujer, han votado en contra de la medida.

En este punto, ha llamado la atención la manera en que los de Sánchez y sus socios, han defendido sus posturas. En el caso del PSOE, ha sido la diputada Andrea Fernández la encarga de respaldar su discurso. Lo cierto es que desde la tribuna del Congreso ha defendido la idea de que «todo atuendo destinado a ocultar la identidad de las mujeres por el simple hecho de serlo, parte de lógicas machistas, y esto incluye al niqab y al burka».

La socialista, que a pesar de su rechazo ha defendido que puedan cerrar en el Congreso la convocatoria de un debate «serio y riguroso» al respecto, se ha enfrentado directamente con Vox: «Señorías de Vox, nada de relativismo cultural, nosotras no queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas».

En la misma línea ha intentado defender su postura de incongruencia Podemos. Noemí Santana, diputada de la formación morada, ha criticado que la PL de Vox forma parte de una campaña orquestada para «abrir un discurso que no está en las calles». Es un «un chivo expiatorio», ha asegurado, con el único fin de «recortar las libertades a costa de comunidades estigmatizadas».

La iniciativa de los de Abascal lo que proponía, en definitiva, es impedir el uso de todas las formas de velos islámicos -burka, nikab, nijab, etc.- que cubren el rostro de las mujeres, y en algunos casos, de forma completa, de pies a cabeza, únicamente dejando una pequeña abertura en la zona de los ojos poder ver.

A su juicio, una de las razones de ser de esta iniciativa tenía que ver con la seguridad y la convivencia, así como la defensa de la dignidad de quienes lo portaban. Mismos postulados, por su parte, que ha venido sosteniendo el equipo del PP pilotado por Ester Muñoz.

Vox, por su parte, consideraba imprescindible que este tipo de prendas no se permitiese en espacios públicos. Sobre todo, porque ello suponía un ejemplo más de la importación de hábitos o comportamientos que son ajenos a los que rigen en países occidentales y europeos. Su permisividad, tal y como han expuesto en el Congreso, supone una falsa noción de tolerancia con el respeto hacia las mujeres.

La falta de consenso, por su parte, ha impedido que la norma pueda salir adelante y con consenso. Lo cierto es que minutos antes de la votación, el grupo independentista de Junts, que ha planteado iniciativas parlamentarias en este sentido para impedir también el uso del velo islámico en espacios públicos, se ha negado a votar en sintonía con Vox.