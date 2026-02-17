Los socios exigen reconocer «naciones y república» mientras Sánchez ‘celebra’ la Constitución con el Rey

ERC, BNG y EH Bildu, partidos nacionalistas de izquierdas y socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, han reclamado este martes, a través de una declaración conjunta, la apertura de un proceso constituyente que reconozca explícitamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como «naciones que conforman el Estado», mientras el propio Sánchez hace acto de presencia en el acto Nuestra Constitución más longeva, que han presidido SS.MM. los Reyes en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, Sumar, socio de Gobierno del PSOE, ha reconocido a través de su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que quiere reformar la Constitución Española para fijar nuevos derechos y cambiar el modelo de Estado, pasando de monarquía a república, si bien la formación liderada por Yolanda Díaz no tiene previsto, por el momento, proponer ninguna iniciativa sobre esta cuestión. «A esta Constitución le sobra la Corona», ha añadido Alberto Ibáñez, de Compromís.

En el escrito, los partidos nacionalistas invocan el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación, que choca frontalmente con el artículo 2 –que fomenta el Estado en la unidad indisoluble de la nación española– de una Constitución de 1978 de la que se festeja este martes, con Pedro Sánchez en el acto, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

BNG, Bildu y ERC señalan, bajo el título Naciones con pleno derecho a decidir, que la Constitución Española vigente no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista.

Estos socios parlamentarios del Gobierno denuncian que la Carta Magna fue el resultado de un pacto condicionado por los límites impuestos por las estructuras de poder de la dictadura, que consolidó la negación de Galicia, Cataluña y País Vasco como naciones y su derecho a decidir e impuso un modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadores.

«Todo ello atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos», aseveran, en el texto firmado por los tres partidos. Asimismo, inciden en que la Constitución de 1978, lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible.

Las formaciones soberanistas insisten en que el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede ser retórico ni subordinado, sino político y efectivo, además de hacer hincapié en la denuncia a la negativa a habilitar vías democráticas para que gallegos, catalanes y vascos puedan pronunciarse sobre su estatus político, relacionándola con que el marco actual es insuficiente para dar respuesta a sus aspiraciones nacionales y sociales. «Democracia es decidir. Las naciones son sujetos políticos. El futuro pertenece a los pueblos», concluyen.

A Sumar le sobra la Corona

Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados y encargada de acudir, en representación de su grupo, al acto institucional presidido por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia para conmemorar la Constitución de 1978, ha indicado en una rueda de prensa previa al acto que la formación lleva tiempo planteando introducir en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y el Gobierno ya ha dado pasos en este sentido, pero ha planteado otros cambios, entre ellos pasar de monarquía a república.

«Somos organizaciones republicanas y, por lo tanto, para nosotras la forma de Estado es la república. Y esto merecería para nosotras una revisión en el texto constitucional», ha declarado la portavoz de Sumar, que aboga por «avanzar hacia un estado más federal».

Además, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís perteneciente al grupo Sumar, ha defendido también blindar el derecho a la vivienda y cambiar el modelo de Estado. «A esta Constitución le sobra la Corona, le sobra la monarquía y tiene que avanzar hacia un modelo de República más democrático y más plural», ha dicho.

El acto de la Constitución

El acto institucional en conmemoración de la longevidad de la Constitución ha comenzado a las 12:30 horas de este martes en el Congreso de los Diputados bajo el lema Nuestra Constitución más longeva.

Sus Majestades los Reyes han sido recibidos en el Patio de Floridablanca por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

Posteriormente, los Reyes se han dirigido al Salón de Pasos Perdidos para saludar a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El acto se celebra en el Salón de Plenos, donde Armengol ha abierto la sesión con un discurso antes de ceder la palabra a Felipe VI.

Tras la ceremonia en el Hemiciclo, los Reyes inauguran la exposición La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades, organizada conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia y la Agencia Efe.