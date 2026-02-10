Felipe González retrata a Sánchez: «No pactaría con Vox, pero ni de broma lo haría con Bildu»

Felipe González ha dejado claro que él no estaría abierto a pactar con Vox, pero que «a mucha más distancia» estarían las probabilidades de que pactara con Bildu, formación independentista y proetarra que es socia parlamentaria de Pedro Sánchez. El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 ha descartado que vaya a dejar su carnet de militante del PSOE y asegura que votará en blanco ya que ni Sánchez ni los miembros del partido socialista le representan.

«Hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré», ha afirmado González en una intervención en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid. «Me parece contrario a mis convicciones», ha añadido el ex presidente del Gobierno. Además, se ha preguntado si «de verdad» tiene que «dejar el carnet del PSOE».

«¿Cuál es la razón? El PSOE que ganó las elecciones un montón de veces y que tenía vocación mayoritaria, que representaba la diversidad de España. Dependía de esa manera de lo que yo hice, sí, ¿verdad?», ha incidido Felipe González este martes, para deslizar que «en todo caso si alguien quiere dejar el PSOE que lo deje el que lo destroza».

Preguntado por la posibilidad de que él pactara con Vox, partido a suma distancia ideológica del PSOE, González ha respondido de manera negativa, pero dejando una reflexión sobre los acuerdos a los que han llegado los socialistas, liderados por Pedro Sánchez, para mantenerse al frente del Gobierno.

«¿Es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con Vox? Yo no pactaría, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu», ha subrayado Felipe González, para añadir que «no pactaría ni de broma, ni de broma, con la gente que ni siquiera ha pedido perdón ni ayuda a resolver algunos de los crímenes de ETA más abyectos», en referencia a los bilduetarras.

Sobre el ascenso de Vox y una potencial forma de detenerlo, Felipe González ha dicho que hay que hacer «que el país funcione», en referencia, en concreto, a los servicios públicos y a la política de vivienda. «Vox por el momento no vulnera la Constitución», ha añadido el socialista, al que le preocupa «que el PSOE deje de ser segundo» tras los últimos resultados electorales de un PSOE en el que, en opinión del ex presidente, «falta autocrítica».