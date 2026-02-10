El PSOE rompe con su historia: «Felipe González ha dejado de ser una referencia para los socialistas»
Patxi López ha cargado contra Felipe González, asegurando que le da "mucha pena"
El PSOE se ha lanzado en tromba contra Felipe González a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, después de que el ex presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 haya anunciado que no votará a Pedro Sánchez si vuelve a presentarse a las elecciones. «Ha dejado de ser una referencia para los socialistas», ha dicho López en referencia a González, este martes, en respuesta a las palabras del militante y primer presidente socialista del Gobierno.
Patxi López se ha mofado de Felipe González asegurando que «Dios ataca al puto amo» y que «desde hace mucho tiempo» no es una referencia en el PSOE, sino «para la derecha de este país». «Da mucha pena», ha sentenciado. González había afirmado minutos antes, en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, que él no va a dejar su carnet de militante del PSOE y que del partido, en todo caso, «que se vaya quien lo destroza», en referencia a Pedro Sánchez y los actuales miembros de la formación.
Evocando la expresión de «Dios» con la que el dirigente del PSOE, Txiki Benegas, bautizó a Felipe González, López ha comentado: «Y que Dios ataque al puto amo, me parece que no hay por dónde cogerlo». Lo ha hecho después de que González comparara a Sánchez con Donald Trump. «Puto amo -término que utilizó Óscar Puente para referirse a Sánchez- es exactamente la definición de Donald Trump, que es un necio».
Asimismo, el ex presidente y ex secretario general del PSOE ha recordado que «un puto amo» necesita que haya gente «con actitud de siervo» y esa no es la costumbre del PSOE. «Pero si los siervos aceptan a un puto amo es muy difícil que se pueda desbloquear una candidatura», ha indicado Felipe González que considera, no obstante, que hay sustituto para Sánchez porque «la política no resiste el vacío».
Felipe González ha criticado duramente este martes la gestión del PSOE y sus pactos con partidos como Bildu. «¿Es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con Vox? Yo no pactaría, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu», ha afirmado. «Hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré», ha añadido González, si bien ha dejado claro que no votará a ningún otro partido que no sea el socialista, al que pertenece y lo seguirá haciendo, pese a los que piden que le retiren el carnet.
«¿De verdad tengo que dejar el carnet del PSOE? ¿Cuál es la razón? El PSOE que ganó las elecciones un montón de veces y que tenía vocación mayoritaria, que representaba la diversidad de España. Dependía de esa manera de lo que yo hice, sí, ¿verdad?», ha incidido Felipe González este martes, para deslizar a continuación que «en todo caso si alguien quiere dejar el PSOE que lo deje el que lo destroza».