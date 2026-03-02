Vox sumará en las Cortes la presidencia de la comisión de las VPP de Alicante a la de la DANA

La ex síndica y diputada alicantina Ana Vega, del Grupo Parlamentario de Vox, presidirá la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la promoción de viviendas de Residencial Les Naus en Alicante. Las conocidas como las VPP del escándalo. Con ello, Vox suma la presidencia de las dos comisiones de investigación más importantes de la legislatura en la Cámara autonómica y ambas lideradas por mujeres: la de la DANA, que tiene al frente a Míriam Turiel, y la de las VPP, con Ana Vega. Esta última, mujer del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá. Vox estará también representado en esa comisión de investigación por el diputado Miguel Pascual. Este último, también diputado por la provincia de Alicante.

Pascual es, también, el diputado de Vox que en el último pleno de las Cortes Valencianas pidió la dimisión de Luis Barcala «por acción u omisión». Y quien defendió en la tribuna de oradores la petición de la comisión de investigación de las VPP, que ahora arranca. En esa intervención, Miguel Pascual, tal como publicó OKDIARIO, advirtió que desde su formación: «No podemos mirar hacia otro lado cuando aparece la más mínima sospecha de corrupción. Y, más aún, si se trata de un asunto tan sensible como la vivienda»

Las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, en Alicante, se hallan en el epicentro del escándalo, después de que se conociera que la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ya dimitida, y dos hijos y un sobrino de la directora general de Régimen Interno de ese mismo Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, que también ha renunciado, cuentan, entre otros, con viviendas en esa misma promoción. Además, hay casos como el de tres hijos y dos sobrinos de una misma familia con edades entre los 18 y los 24 años que también tienen casa allí. El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante llegó a solicitar la dimisión del alcalde de Alicante por la citada promoción de viviendas.

El Partido Popular contará con cinco miembros en esa misma comisión de Investigación. En concreto, José Ramón González de Zárate, Javier Gutiérrez y María Gómez, los tres diputados por Alicante; la castellonense, Candela Anglés, y la valenciana, Elena Bastidas.

Los socialistas tendrán cuatro representantes. En concreto, la ex consellera castellonense de Vivienda y ex vicepresidenta de esta misma Cámara, María José Salvador; el valenciano, Benjamín Mompó y los alicantinos José Díez y Marisa Navarro. Finalmente, Compromís tendrá en la citada comisión a la ex vicepresidenta y consellera crevillentina, Aitana Mas, y a la también alicantina, María José Calabuig. Por tanto, habrá nueve diputados de la provincia de Alicante, dos diputadas de Castellón y un diputado y una diputada por Valencia.

La comisión de investigación de las denominadas VPP del escándalo fue solicitada por el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas y aprobada con sus votos y los del PP en el último pleno de la Cámara autonómica. La comisión de investigación se constituirá este jueves tras la conclusión del Pleno de las Cortes Valencianas.