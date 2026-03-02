La Comisión Europea y un consorcio liderado por Telefónica han presentado EURO-3C, la primera infraestructura paneuropea que integra capacidades Telco, Edge, Cloud e Inteligencia Artificial bajo un modelo federado y soberano. El proyecto, dotado con 75 millones de euros y financiado por Horizonte Europa, se ha dado a conocer en el MWC de Barcelona y supone un paso estratégico hacia la autonomía tecnológica del continente. Para Telefónica, en concreto, supone una victoria en forma de liderazgo. En un momento en el que la compañía está reinventando sus focos de atención, la aportación de Sebas Muriel, nuevo Chief Digital Officer, ha sido clave para que la operadora española lidere el consorcio.

La iniciativa reúne a más de 70 entidades europeas, entre operadores, proveedores tecnológicos, pymes, universidades y grandes grupos industriales. Su objetivo es desplegar una red interoperable y segura que acelere la transformación digital e industrial en sectores clave como automoción, transporte, energía o seguridad pública.

EURO-3C contará con más de 70 nodos Edge y Cloud distribuidos en 13 países, operando en entornos de producción reales. La arquitectura permitirá ofrecer servicios digitales avanzados con altos estándares de rendimiento y resiliencia, alineados con los objetivos de la Década Digital 2030 de la UE.

Durante la presentación, representantes de la Comisión Europea y de Telefónica han explicado que la convergencia entre conectividad, nube e IA es clave para reforzar la competitividad industrial europea y garantizar infraestructuras desarrolladas bajo estándares comunitarios.

Red federada y casos de uso industriales

El proyecto se apoya en una arquitectura interoperable que conecta capacidades de múltiples operadores y proveedores cloud bajo un marco común europeo. Esta federación permitirá escalar servicios a nivel continental y validar nueve casos de uso de alto valor empresarial que demostrarán su aplicabilidad real.

Un consorcio paneuropeo

Entre los participantes figuran grandes operadores y compañías tecnológicas como Vodafone, Ericsson, Deutsche Telekom y Orange, junto a centros de investigación y autoridades nacionales. El objetivo es consolidar un ecosistema cooperativo que refuerce la cadena de valor digital europea y siente las bases de una soberanía tecnológica efectiva.