’85 Legends conquista la primera edición de la I Girls Flag League U15 by Chicago Bears

La primera edición de la Girls Flag League U15 by Chicago Bears ya tiene su primer campeón. ’85 Legends se ha proclamado vencedor de la primera edición de esta liga femenina sub-15 en España tras una jornada de finales celebrada en el Campo de Rugby de Las Leonas (Madrid), en el marco del evento internacional Interflag Madrid 2026.

La Final Four ha sido el broche de oro a una competición nacida con un objetivo claro: crear oportunidades reales para niñas menores de 15 años, facilitando el acceso, la continuidad deportiva y un entorno competitivo en una etapa clave de desarrollo. En un momento en el que el flag football continúa su expansión global y se prepara para su debut olímpico en Los Ángeles 2028, iniciativas como esta consolidan una base de participación y talento femenino con recorrido a futuro.

En lo estrictamente deportivo, ’85 Legends ha firmado la gran historia del día. El conjunto barcelonés dio la sorpresa en semifinales al derrotar a Soldier Field Guardians – Dracs Academy, uno de los equipos señalados como favoritos tras su rendimiento en la fase regular. El partido se decidió por un solo punto, en un final ajustadísimo que premió la templanza y la gestión de los detalles.

En la otra semifinal, Camioneras (Coslada) confirmó los pronósticos y se clasificó para la final tras imponerse a IES Carpe Diem – Caimanes en un encuentro igualado, donde pequeñas acciones marcaron la diferencia. Ya en la final, ’85 Legends impuso su experiencia competitiva y cerró el campeonato con autoridad para alzarse con el primer título de la historia de la I Girls Flag League U15 by Chicago Bears.

Gustavo Silva, Director of Football Development de Chicago Bears, se muestra entusiasmado tras el cierre de la primera edición: «Este es sólo el primer paso, estamos encantados con la acogida que ha tenido la liga este primer año. Queremos que el Flag Football femenino siga creciendo y queremos ayudar que las niñas en España puedan acceder a este deporte. Lo de menos era el resultado, lo importante es que las niñas han disfrutado de una experiencia única», ha afirmado.

La jornada contó con la presencia de Rafa de los Santos, Director de NFL España, que pudo conocer de primera mano a las jugadoras y participar en la entrega de premios. «Creo que es una gran iniciativa y que da oportunidades a muchas niñas que se encuentran también en esa franja de edad. Nos encanta que Chicago Bears haya apostado por una liga femenina de flag football y que siga ayudando a hacer crecer el deporte», señaló.

Más allá del resultado, la jornada fue, sobre todo, una celebración del deporte y de la experiencia compartida por las jugadoras. Adriana Martínez, jugadora de ’85 Legends, resumió lo que ha significado la liga: «Chicago Bears nos ha dado una oportunidad única con una liga así, no tenemos tantas opciones de jugar en eventos como el de hoy. Es algo inolvidable: haber venido con mis amigas del equipo y mi familia a Madrid es algo que se me queda para siempre». Su compañera Ana confesó la dimensión emocional del día: «Llevo una semana sin dormir por las ganas y la ilusión que tenía de jugar las finales de la liga». No hay mucho más que decir.

Las finales se disputaron en Madrid dentro del ecosistema de Interflag Madrid 2026, un evento internacional en el que compiten 49 equipos de 15 países y 4 continentes. Aunque la liga no forma parte del torneo, celebrar las finales en este entorno aportó un valor añadido: un escenario de dimensión global que reforzó el carácter especial del día para las jugadoras y sus familias. Con esta Final Four, la I Girls Flag League U15 by Chicago Bears cierra una primera edición que deja un mensaje nítido: hay espacio, hay talento y hay ganas de seguir impulsando el flag football femenino desde la base.