Carlos Sainz estará en el próximo Dakar. Ford ha anunciado que el madrileño correrá el Mundial de Rally-Raid en Portugal con su Raptor. Tras la última edición del Touareg había muchas dudas sobre su continuidad, más aún después de anunciarse su separación de Lucas Cruz. Pero, finalmente, El Matador ha decidido renovar con Ford y competirá con el español Dani Oliveras como copiloto.

«La caza global continúa. El Rally-Raid de Portugal marca el segundo continente de 4 en el Mundial de Rally-Raid, y Ford Racing vuelve a la competición con el Raptor T1+ y Carlos Sainz y Mattias Ekström conduciendo y Dani Oliveras y Emil Bergkvist navegando. Próxima parada: Portugal», anunciaba Ford en sus redes sociales.

A sus 63 años, el madrileño no ha perdido el apetito competitivo y arrancará una nueva aventura con Ford que concluirá con el Rally Dakar 2027. Será la vigésima ocasión en la que Carlos Sainz compita en el rally más duro del mundo, habiendo finalizado en primera posición en cuatro ocasiones (2010, 2018, 2020 y 2024). Tras casi 15 años con Lucas Cruz, la mítica pareja ha separado sus caminos y El Matador empezará una etapa nueva con Dani Oliveras, que hasta ahora era copiloto del argentino Juan Cruz Yacopini, que sufrió un gravísimo accidente en la previa del raid que le dejó fuera.

Dani Oliveras se mostró muy feliz de poder anunciar que será el copiloto de Carlos Sainz, «un referente en el mundo de las carreras». «Estoy muy emocionado de poder anunciar esta noticia. Carlos ha sido un referente para muchos de nosotros en el mundo de las carreras. Poder continuar mi trayectoria deportiva junto a él implica una gran responsabilidad y una oportunidad importante para seguir creciendo. Gracias por la confianza, Carlos», comenzaba diciendo el catalán.

«Quiero agradecer a quienes son mis pilares fundamentales en todo el recorrido que llevo haciendo desde pequeño, siempre con la misma mentalidad: ¡luchar para ganar! Agradezco profundamente la confianza y la amistad que he recibido estos últimos tres años por parte de la familia Yacopini, con quienes fuimos creciendo paso a paso y logrando muchos éxitos. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos», prosiguió. Por último, le mandó un mensaje a su ex compañero, Yacopini: «Salud, fuerza y motivación para salir del bache que se ha puesto en el camino, Juan Cruz Yacopini ¡Sé que lo vas a conseguir!».