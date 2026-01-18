Carlos Sainz… ¿y ahora qué?

¿Y ahora qué? Esa es la cuestión que se formulan los seguidores de Carlos Sainz después de poner fin a su Dakar número 20 este sábado. No lo ha hecho de la manera que quizá esperaba, muy condicionado por aquel error de navegación durante el cierre de la segunda etapa maratón en la décima prueba del Rally. Ahora se irá a descansar y, como suele decir, cuando pasen unos días se mirará al espejo y se preguntará si le apetece seguir.

Pero además de su propia voluntad existe otro factor, y es si Ford correrá en el Dakar de 2027. La evolución de la marca estadounidense en Arabia Saudí respecto al año pasado ha sido considerable. Ya no son nuevos y eso lo reflejan que tres de sus cuatro pilotos han acabado en el top 5 de la clasificación general, dos de ellos (Nani Roma y Mattias Ekström) en el podio por detrás del ganador, Nasser Al-Attiyah.

Por rendimiento deportivo está claro que no habría dudas de que el Raptor merece continuar y postularse como alternativa a Toyota y Dacia, últimos vencedores, pero la cuestión económica y los intereses de la marca van por separado. Y en medio de esa incógnita se encuentra Sainz, al que el equipo y su responsable, Matt Wilson, cuyo objetivo prioritario era que alguno de sus pilotos ganase este Dakar, pero que no por no conseguirlo ha dejado de confiar en Carlos ni en Roma. De hecho, el catalán sigue con contrato para 2027 y fuentes de Ford confirman a este periódico que están convencidos de disputar la próxima edición y contar con el madrileño.

Sainz firmó en 2024 un contrato por dos años con Ford después de conquistar su cuarto Dakar con Audi. Lo hizo con la ambición de agrandar su leyenda convirtiéndose en el primer piloto de la historia en ganar cinco ediciones con cinco marcas diferentes. De momento en sus dos primeras actuaciones no ha sido capaz de lograrlo y ahora mismo está en sus manos darse o no esa tercera oportunidad, cambiar de equipo en el caso improbable de que los estadounidenses se bajen del Rally o la retirada.

Sainz y Ford, posturas cercanas

En diciembre, este periódico le preguntó en su despedida con los medios de comunicación antes del Dakar si tiene en mente seguir corriendo en 2027. Esta fue su respuesta, dejando claro que estar en un buen proyecto como el de Ford va por delante de su propia voluntad de continuar: «Primero que tenga contrato, lo más importante de todo es acabar el Dakar y hacerlo bien, contento, luego descansas un poco, vas al espejo y te preguntas una serie de cuestiones a las cuales tienes que ser honesto a la hora de contestarlas: ‘¿te has divertido? ¿Crees que puedes ganarlo todavía?’ Se me ocurren muchas de esas inquietudes. Haré lo mismo».

Eso sí, remarcó que se ha ganado la oportunidad de ser él quien decida: «Independientemente del resultado me preguntaré todas esas dudas. Casi todas tienen que ser contestaciones positivas y luego tienes que tener un coche para poder correr. Me gustaría que fuese una decisión mía y no de los demás. Me he ganado el derecho a correr hasta que quiera si me apetece y el tiempo dirá».

Su equipo lo tiene mucho más claro, y es que además de asegurar que el Dakar está por delante del Rally Raid, algo que sólo utilizan para rodarse, garantizaron un asiento a Sainz: «Seguir está totalmente en manos de Carlos, aquí tenemos un sitio para él. Tenemos mucho respeto por lo que ha hecho en el pasado y por lo que está haciendo ahora».

«Así que creo que el plan siempre fue que terminaríamos el Dakar 2026, nos sentaríamos juntos y diríamos: ‘Bien, ¿cuál es el plan? ¿Quieres seguir? ¿Te sientes capaz?’. Carlos tiene en mente que mientras sea lo suficientemente rápido y siga siendo capaz de luchar en cabeza, continuará. Y ya ha demostrado que sigue teniendo velocidad, está delante todo el tiempo. A su edad sigue siendo más que capaz de luchar por la victoria», afirmó Matt Wilson.