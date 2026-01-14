Drama español en el Dakar: Sainz y Roma dicen adiós

Nani Roma y Carlos Sainz han dicho adiós a sus opciones en el Rally Dakar. Ambos llegaban a esta segunda parte de la etapa maratón como primero y segundo de la general, pero unos problemas en la navegación en esta décima etapa han enterrado todas sus opciones de luchar por la victoria en el Touareg. El Matador ha perdido casi 40 minutos con el nuevo líder, Nasser Al-Attiyah, que entró segundo en meta a poco más de seis minutos del ganador, el francés Mathieu Serradori; mientras que su compañero en Ford cedió casi 15 minutos.