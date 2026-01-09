Al-Attiyah asalta el liderato en el Dakar con un Carlos Sainz más lejos

El Dakar 2026 ha tomado un nuevo giro en su séptima etapa con un cambio de liderato en la clasificación general. El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces campeón del Dakar, que aprovechó los 326 kilómetros de especial entre Hail y Riad para ser el más rápido del día.

Al mando de su Sandrider, Al-Attiyah completó una jornada soberbia, coincidiendo con un mal día del sudafricano Henk Lategan (Toyota), líder hasta este viernes y al que el catarí metió 9 minutos y quedarse ahora a 6′ del piloto de Dacia. En esta sexta etapa, el francés Sébastien Loeb (Dacia) fue segundo a dos minutos y el estadounidense Seth Quintero (Toyota) cerró el podio del día a 3′.

En Ford, Nani Roma fue el mejor de la marca del óvalo, sexto a 5:31 del catarí y sigue fuerte también en la general, ahora tercero a 9 minutos. Mientras que Carlos Sainz hizo el séptimo mejor crono del día y perdió seis minutos y medio con Al-Attiyah y se coloca cuarto en la general, aunque con casi una docena de minutos a recuperar en la segunda semana de competición. La mejor noticia fue que los problemas en el embrague y el motor de la etapa maratón parecen haberse resuelto positivamente.

Sí ha sido una buena especial de la burgalesa Cristina Gutiérrez, a algo más de 12 minutos y medio de Al-Attiyah, aunque superando a otros Dacia, como el de Lucas Moraes. Una actuación que le ha permitido cerrar el ‘top 15’ del día. Mientras que Laia Sanz (Ebro) acabó fuera del ‘top 20’, pero aguanta en la general dentro de los 20 mejores pilotos. Sanders se mantiene tras la sanción