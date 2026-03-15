Así es como Medvedev escapó de la guerra de Irán y consiguió ganar a Alcaraz 10 días después

Daniil Medvedev firmó muy probablemente uno de los mejores partidos de su vida. El tenista ruso se puso la capa de héroe para eliminar a un colosal Carlos Alcaraz, que sufrió su primer duro golpe de la temporada tras quedarse a las puertas de volver a la final de Indian Wells. El número 11 del mundo volverá a estar en una final este año, esta vez ante Jannik Sinner. Un camino en el que ha pasado por varias complicaciones hasta vencer al español.

Antes de hacer un 6-3 y 7-6(3) en 1 hora y 37 minutos, Medvedev no tuvo unas semanas fáciles. Todo empezó a finales del pasado mes de febrero en el ATP 500 de Dubai cuando salió campeón después de que Griekspoor no pudiese jugar por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Sin embargo, lo que tenía que ser una fiesta se convirtió en un infierno por la guerra en Oriente Medio. Al igual que muchos otros deportistas que se encontraban en el país, muchos se escondieron en sus hoteles ante la lluvia de misiles.

Eso hizo que Medvedev quedase atrapado sin poder salir varios días, hasta tener que huir en coche hacia Omán, recorriendo la carretera durante horas para poder coger un avión en territorio seguro en el aire. Eso le hizo perder un tiempo que, de cara a la preparación de Indian Wells, dudó de si llegaría a tiempo de entrenar y recuperarse físicamente.

Aun así, Medvedev decidió seguir adelante y participar en el torneo. Fue pasando de rondas hasta que llegó el turno de enfrentarse al rival más difícil. En dos sets tumbó a Alcaraz, que venía de estar invicto este año. El ruso no había podido vencer al murciano desde la semifinal del Abierto de Estados Unidos 2023, donde también brilló con un nivel soberbio. Alcaraz se había impuesto en los cuatro duelos siguientes, incluida la final de Indian Wells en 2024.

«Solo tengo palabras de crédito para Daniil, creo que hizo un partido increíble. Desde el comienzo del partido hasta el final, su juego ha sido irreal. Honestamente, nunca había visto a Daniil jugar así. Se merece completamente esta victoria, pasar y jugar la final mañana, todo lo que puedo hacer es felicitarle. Por mi parte, me costó mucho en algunos juegos, la sensación era de estar corriendo todo el tiempo, fue muy complicado. Pese a ello, estoy orgulloso por haber luchado hasta la última bola», confesó Alcaraz después del partido.