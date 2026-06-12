El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu se reunirán de urgencia el próximo martes 16 de junio con las compañías electrointensivas, según ha podido confirmar OKDIARIO. La cita tendrá lugar sólo quince días antes de que expiren las ayudas energéticas aprobadas por el impacto de la guerra de Irán.

Las fuentes conocedoras de los detalles que rodean al encuentro prevén que acudan a la reunión las agrupaciones de empresas electrointensivas químicas, de automoción, siderúrgicas, papeleras, de bienes de equipo y de cerámica, pero también las gasintensivas y organizaciones transversales como AEGE o GasIndustrial.

Los ejes centrales de la cita, además, serán similares a los de la reunión del pasado mes de marzo entre el Gobierno y los mismos actores industriales. Las voces consultadas apuntan que es una continuación de aquel encuentro donde se valoró el impacto que la guerra en Irán estaba teniendo sobre las electrointensivas por el incremento de los costes energéticos y logísticos.

Según la información recabada entre las empresas del sector, el encarecimiento sobre todo del gas natural y de la electricidad ha tenido un gran impacto sobre la competitividad de la industria electrointensiva.

Hace ya más de tres meses la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), por ejemplo, calculaba que, de mantenerse unos niveles tan elevados de los precios, el incremento de los costes globales para el conjunto de la siderurgia española podría ascender a 60 millones de euros mensuales.

Prórroga o reactivar la ‘excepción Ibérica’

En este sentido, los diferentes sectores que requieren de un volumen masivo de electricidad para operar plantearán al Gobierno -representado por ambos ministros de Sánchez- una posible prórroga de las ayudas energéticas aprobadas en marzo.

Dichas medidas, basadas principalmente en reducir la fiscalidad energética, caducarán el próximo 30 de junio y las compañías temen que la continuidad de las tensiones internacionales perjudique gravemente su actividad económica.

Según ha podido saber este periódico, las compañías pondrán sobre la mesa del Ejecutivo la renovación de dichas rebajas a los impuestos sobre la electricidad o la puesta en marcha de una nueva «excepción Ibérica», el plan que se ejecutó sobre el mercado energético al calor de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Una estrategia de ese calado serviría, según detallan las industrias, para desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad y eliminar temporalmente el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE).

España, una excepción europea