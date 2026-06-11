La AEMET pide no salir a la calle mañana si vives en esta provincia de España y activa la alerta amarilla: lo que viene no es normal

La ola de calor comienza a afectar a nuestro país. Un ascenso de las temperaturas que afectará a varias ciudades de nuestro país, pero de manera más exhaustiva a Sevilla. La AEMET ha activado la alerta amarilla por un ascenso de las temperaturas durante los próximos días en la capital hispalense.

Los expertos ya anunciaban que «el calor comenzará de nuevo a apretar con fuerza» y así va a ser. La ciudad de Sevilla, que estos días atrás ha superado los 35 grados, comenzará una escalada térmica hasta los 37 grados a partir de mañana viernes. Será este día cuando la combinación entre el aire subtropical, la estabilidad atmosférica y el recalentamiento en superficie impulse las temperaturas hasta sus cifras más elevadas.

Calor constante durante todo el día

Durante la mañana del viernes las temperaturas rondarán los 32 grados, aunque será a partir de las 13:00 cuando los termómetros marquen constantemente los 34 grados, alcanzando una máxima de 37 sobre las 17:00. Por ello, los expertos aconsejan no salir a la calle, en la medida de lo posible, durante ese periodo de tiempo.

Las personas que tomen la decisión tendrán que seguir una serie de medidas preventivas, tales como evitar la exposición directa al sol, utilizar ropa ligera, beber abundante agua, aunque no tengan sed, y tomar frutas refrescantes. Lo más recomendado en estos casos es que los colectivos más vulnerables a las altas temperaturas procuren no salir de casa durante esas horas en las que el calor aprieta más.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

El aviso amarillo se extenderá hasta la mañana del domingo. Durante la jornada de sábado se mantendrán los 37 de máxima y los 21 de mínima, regresando las noches tropicales frescas. La previsión para el domingo y el lunes indica un descenso térmico de hasta 4 grados en las máximas con respecto a los días anteriores.

A partir del martes, sin embargo, vuelven a subir las temperaturas, aunque esta vez lo harán sin previsión de un nuevo descenso. Durante la jornada de martes las temperaturas rondarán de nuevo los 35 grados y para la mitad de semana llegarán a los 38 en momentos puntuales. Los picos más altos se esperan para el fin de semana del 20 y 21 de junio, cuando el termómetro marcará los 40 grados.