El pueblo español de origen árabe rodeado de sabinas centenarias que se ha convertido en el refugio perfecto para el calor

Mientras gran parte de España se prepara para afrontar temperaturas cada vez más elevadas durante el verano, existen lugares donde el calor parece desaparecer. Uno de esos sitios es Chaorna, una pequeña localidad al sur de la provincia de Soria que ha logrado mantenerse al margen del turismo masivo y mantener intacto una gran parte de su patrimonio histórico y natural. Rodeada por extensos bosques de sabinas centenarias, casas de piedra y preciosos paisajes, este pueblo se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para aquellos que buscan tranquilidad y temperaturas más suaves durante las épocas en donde el calor aprieta en España.

Un pueblo con raíces árabes

Integrado en el municipio de Arcos de Jalón, Chaorna tiene sus raíces en la Edad Media. Diversos estudios e investigaciones locales sitúan el origen de algunas de sus fortificaciones en la época musulmana, cuando esta zona formaba parte de los territorios fronterizos entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte. Esa herencia histórica todavía puede apreciarse en la antigua torre atalaya que se puede ver desde todo el pueblo.

La torre ha sido restaurada en los últimos años y formó parte de una fortaleza que más tarde pertenecería a los duques de Medinaceli. Su estratégica ubicación permitía controlar los accesos a la localidad y vigilar posibles movimientos militares en una de las zonas fronterizas más importantes de la península durante la Edad Media.

El mayor sabinar de España

Si algo distingue a Chaorna es su espectacular entorno natural. Este pueblo se encuentra junto al mayor bosque de sabinas de España y uno de los más extensos de toda Europa, un ecosistema muy singular que se encuentra dominado por la sabina albar, que es una especie capaz de sobrevivir en condiciones climáticas extremas y alcanzar varios siglos de vida.

Estos bosques crean un paisaje único formado por barrancos, cañones, manantiales y formaciones calizas que ofrecen sombra y un ambiente mucho más fresco que el de otras zonas españolas durante el verano. Además, es un refugio para muchas especies de animales y flora que están adaptadas a este entorno.