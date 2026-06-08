AEMET mira los próximos días y lo que ve en los mapas es preocupante: apunta a un auténtico horno en estas zonas de España

Apuntan los expertos de la AEMET a que España se convertirá en un auténtico horno los próximos días, lo que se ve en los mapas del tiempo es realmente preocupante. Tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden ser esenciales que tengamos en mente. Estamos viviendo un mes de junio en el que los datos pueden ponernos los pelos de punta, de tal forma que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando.

Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede estar esperándonos en estos días en los que quizás el termómetro va a subir de tal forma que nos costará creer lo que nos estará esperando en breve. Estas jornadas en las que quizás tendremos que visualizar determinadas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un auténtico horno pueden ser algunas partes de nuestro país en las que las temperaturas no van a dejar de subir, de una forma que quizás nos costará incluso creer. La AEMET no duda en apostar claramente por una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Lo que se ve en los mapas del tiempo es preocupante

Es preocupante lo que se ve en los mapas del tiempo, los expertos no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante en estas próximas jornadas que nos estarán esperando.

El tiempo puede convertirse en la antesala de algo más, de un giro destacado que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Si bien, cada verano el tiempo se acaba convirtiendo en una dura realidad, lo que está por llegar podría cambiarlo todo por completo en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar unas cifras que pueden parecer del mes de julio, aunque en realidad formarán parte de un junio en el que media España estará convertida en un horno.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia para la que quizás no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario.

España se convertirá en un horno durante los próximos días

Durante los próximos días España se convertirá en un horno que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explica está previsión de la AEMET: «Predominará el tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. Asimismo, también se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, alto Ebro y, durante las primeras horas de la mañana, en el área del Estrecho y Melilla; por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en interiores del tercio oriental y chubascos en los Pirineos y en Teruel que podrían ser localmente fuertes. Son probables las nieblas matinales en Galicia y el interior del área cantábrica. Máximas en ascenso en Baleares, el extremo sur y el tercio oriental, de forma notable (más de 6 grados) en el interior de la Comunidad Valenciana y aledaños. Por el contrario, bajarán en el oeste y el norte, de forma notable e incluso localmente extraordinario (más de 10 grados) en el Cantábrico oriental y el alto Ebro. Se superarán los 34 grados en depresiones del nordeste y zonas bajas de la mitad sur, alcanzando los 37 grados en el Guadalquivir. Mínimas en aumento en la mitad norte en descenso en el oeste de Extremadura y sin cambios en el resto. Noches tropicales (mínimas de más de 20 grados) en La Mancha y el Guadalquivir. Sin cambios en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Se espera un predominio del viento del norte o del oeste en la Península, salvo durante las primeras horas en litorales del sureste peninsular y en el Estrecho, donde será de componente este antes de rolar a poniente, y en el Ampurdán, donde será de sur. El régimen de brisas dominará el resto de los litorales mediterráneos. El viento será flojo en el interior, más intenso en los litorales y con intervalos de fuerte en Castilla y León por la tarde; en el valle del Ebro no se descartan rachas muy fuertes (más de 70 km/h) de cierzo. En Baleares el viento será flojo y del este, y en Canarias el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas».