La AEMET confirma un «ascenso notable de las temperaturas» en Valencia y estas son la zonas afectadas

La AEMET ha confirmado un ascenso notable de las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que este lunes 8 de junio subirán de forma considerable las temperaturas, concretamente en el interior de la provincia de Valencia, donde se llegará a los 34 grados. También han confirmado un ligero descenso en el sur de esta provincia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ascenso de las temperaturas y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana comienza la segunda semana de junio con una subida de temperaturas que será más pronunciada en el interior de la provincia de Valencia. La AEMET ha confirmado un «ascenso notable de las temperaturas máximas en el interior de Valencia». Así que los termómetros se irán hasta los 34 grados en zonas del interior como Requena. En Onteniente se llegará a los 33 grados durante las primeras horas de la tarde y en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 27 ºC y la mínima de 18 ºC.

En la provincia de Alicante, las máximas estarán en 32 grados en Alcoy y Orihuela. En Elche la máxima será de 31 ºC y en la capital de la provincia la máxima será de 28 ºC y la mínima de 19 ºC durante la noche. «Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del nordeste en el litoral y viento flojo variable en el resto, tendiendo en general por la tarde a este y sureste flojo», dice la AEMET sobre el tiempo.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de máximas en ascenso en la provincia de Castellón, llegando la capital a 29 grados. En el interior, las máximas serán de 27 ºC en el interior, en Morella.

Ascenso notable de temperaturas

«Ascenso notable de las temperaturas máximas en el interior de Valencia», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la AEMET para este lunes 8 de junio en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales en puntos del litoral norte y nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el sur de Valencia y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, que será notable en el interior de Valencia. Viento del nordeste en el litoral de Alicante y viento flojo variable en el resto, tendiendo por la tarde a suroeste flojo en el interior de Valencia y a este y sureste flojo en el resto.