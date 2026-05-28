Lo confirma la AEMET: las temperaturas se disparan en la Comunidad Valenciana hasta los ¡33 grados!

Se disparan las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que los termómetros se irán hasta los 33 grados en algunos puntos de la provincia de Alicante en este jueves 28 de mayo. En Castellón y Valencia también se superarán los 30 grados durante otro día de calor en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la predicción de la AEMET de las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivirá otro día de calor este jueves 28 de mayo. El verano ha llegado al Mediterráneo en una semana en la que se han dejado atrás las lluvias de las últimas semanas. La AEMET ha confirmado otro subidón de las temperaturas en la terreta, que llegarán hasta los 33 grados en la provincia de Alicante.

La localidad de Orihuela será el punto más caliente de la Comunidad Valenciana, donde la máxima llegará a ser de 33 ºC en las primeras horas de la tarde. En Elche y Alcoy también se llegará a los 31 ºC durante este jueves 28 de mayo. En Alicante capital, la máxima será de 29 ºC durante el día y las mínimas caerán hasta los 18 ºC durante una noche cálida en el Mediterráneo.

En la provincia de Castellón la subida también será significativa, ya que se llegará a los 32 grados en la capital. En el interior también se llegará hasta los 30 ºC en la localidad de Morella, que suele ser uno de los puntos más fríos de toda la Comunidad Valenciana. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en las máximas. Viento flojo de dirección variable, predominando durante las horas centrales la componente este con intervalos de moderado», ha dicho la AEMET sobre el tiempo en esta zona.

En Valencia las temperaturas también llegarán hasta los 33 grados en la localidad de Onteniente, llegando los termómetros a los 32 ºC en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana también se llegará a los 30 ºC durante el día, siendo las mínimas de 17 ºC durante la noche.

La AEMET y el subidón de las temperaturas

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 28 de mayo:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en las máximas. Viento flojo de dirección variable, predominando durante las horas centrales la componente este con intervalos de moderado.