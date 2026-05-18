La AEMET avisa de lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha confirmado lluvias y tormentas para este lunes 18 de mayo en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia chubascos con tormenta por la tarde en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Las temperaturas irán en «ascenso ligero» en el Mediterráneo en este inicio de semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana para este lunes 18 de mayo.

Las lluvias volverán a ser protagonistas durante este lunes 18 de mayo en la Comunidad Valenciana. Después de un domingo lluvioso en el Mediterráneo, esta semana también comienza con un aviso por lluvias de la AEMET. «Nubosidad de evolución diurna en el interior, en cuyo tercio norte se esperan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde, sin descartar en el resto del interior y puntos del litoral», anuncia la AEMET sobre las lluvias en la Comunidad Valenciana que se producirán en el tercio norte de la zona.

La AEMET también avisa en sus canales oficiales sobre la probabilidad de chubascos por zona. Entre las 12:00 horas y las 18:00 horas, esta será de un 100% en el interior norte de la provincia de Castellón. En la capital será de un 85%, mientras que en Valencia bajará hasta un 30%. En Alicante, la probabilidad de que aparezcan lluvias durante será de un 85% en la capital de la Costa Blanca y de un 80% en el interior.

La AEMET también ha confirmado un «ligero ascenso» de las temperaturas en este lunes 18 de mayo. La máxima de la Comunidad Valenciana será de 28 ºC en la ciudad de Orihuela. En Alicante, la máxima será de 23 ºC durante el día con mínimas de 14 ºC durante la noche. Estas máximas y mínimas serán idénticas en Valencia, donde se llegará a los 25 ºC en Gandía. Las mínimas del día en la Comunidad Valenciana estarán en Castellón, donde se llegará a los 7 ºC en Morella.

AEMET confirma lluvias y tormentas

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo de la Comunidad Valenciana para este lunes 18 de mayo:

Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior, en cuyo tercio norte se esperan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde, sin descartar en el resto del interior y puntos del litoral. Temperaturas en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado en el litoral.