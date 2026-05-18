AEMET prevé un día soleado y brumoso en Castilla y León con vientos suaves y nubes altas

Hoy, 18 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevé un día poco nuboso con algunas nubes altas y nubosidad de evolución, especialmente por la tarde. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales y aunque las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso en el este, en el noroeste se experimentará un ligero descenso. Las máximas, por su parte, mostrarán un ascenso general. El viento será flojo y variará del oeste o suroeste.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 18 de mayo

Cielo despejado y viento suave en León

El cielo se presenta despejado esta jornada en León, donde los rayos del sol asomarán como un tímido invitado a las 6:57 de la mañana. La temperatura oscilará entre los frescos 4 grados por la mañana y la confortable máxima de 21 grados por la tarde. Con una humedad que alcanzará su pico en un ambiente algo cargado, la sensación térmica podría rozar los 20 grados, haciendo que el día sea más cálido de lo que el termómetro sugiere.

A medida que el sol avance en su trayecto, las ráfagas de viento, de hasta 35 km/h, darán un toque dinámico a la jornada, aunque no se prevén lluvias que interrumpan el disfrute bajo el sol. Ya por la tarde, el cielo seguirá mostrándose despejado, prologando la luz hasta las 21:40, momento ideal para aprovechar una agradable velada al aire libre.

Zamora: nubes y lluvias inesperadas a la vista

Las nubes se ciernen sobre Zamora, creando una atmósfera cargada que anticipa un cambio drástico en el tiempo. A medida que amanece, la ciudad despierta bajo un cielo cubierto, con temperaturas que rondan los 9 grados. A lo largo del día, las condiciones se tornarán más inestables, con un viento del sur que alcanzará los 15 km/h, acompañado de rachas de hasta 35 km/h.

La mañana se presentará más suave, pero la tarde traerá consigo un notable descenso térmico, alcanzando máximas de 24 grados. Con una humedad que podría llegar al 85%, estar alerta será esencial. No olviden el paraguas: la probabilidad de lluvias podría sorprender a más de uno.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y día cálido

La jornada amanecerá en Salamanca con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar del día. La temperatura mínima rondará los 8 grados, mientras que la sensación térmica se mantendrá ligeramente más baja, alcanzando los 7 grados. A medida que avance la mañana, el sol brillará con fuerza y la temperatura irá subiendo, alcanzando un máximo de 23 grados. La brisa será suave, con vientos provenientes del este a una velocidad de 15 km/h, pero se presentarán algunas ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que es recomendable tomar precauciones.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y aún se espera que la temperatura sea cálida. La humedad, que oscilará en torno al 30% en el momento más seco del día, permitirá que el ambiente sea más agradable, sin riesgo de lluvia, ya que la probabilidad de precipitación es nula. Aprovecharemos las horas de luz, desde las 07:02 hasta las 21:36, para disfrutar de un día acogedor sin sobresaltos meteorológicos.

Valladolid: ambiente agradable y cielo nuboso

El tiempo en la ciudad se presenta estable, con un cielo algo nuboso durante la mañana y sin cambios significativos en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 23 grados y aunque hay una leve brisa, las condiciones son agradables, perfectas para disfrutar del aire libre.

Un día ideal para pasear, disfrutar de un café en la terraza o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que predomina. Sin duda, es un buen momento para disfrutar del entorno y de la compañía.

Cielo despejado y tarde soleada en Burgos

Esta jornada en Burgos se presenta con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 6°C. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará hasta los 20°C, ofreciendo un ambiente agradable y soleado por la tarde. Con una suave brisa de unos 15 km/h, es ideal llevar puesta una chaqueta ligera por la mañana. No olvides disfrutar de un paseo al aire libre, ya que la calidez del sol hará que la tarde sea perfecta para actividades al exterior.

Palencia: cielo despejado y brisa fresca

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la fresca brisa matutina, con temperaturas alrededor de los 6°C. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 22°C por la tarde, ofreciendo un agradable contraste.

Sin embargo, no se prevé lluvia, lo que permitirá que las actividades al aire libre sean un éxito. Se recomienda aprovechar el día para disfrutar del sol, ya que el viento, aunque presente con una velocidad de hasta 15 km/h, no interrumpirá la calidez de la jornada.

Cielo despejado y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con un cielo despejado y una temperatura mínima de 6 grados, lo que genera un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, el sol dará paso a temperaturas más cálidas, alcanzando máximas de 19 grados, ideal para disfrutar de una agradable jornada al aire libre. Se recomienda vestir ropa ligera pero también llevar una chaqueta por si refresca al caer la tarde. No olviden disfrutar de un buen café en una terraza mientras el día avanza.

Segovia: cielo despejado con nubes al atardecer

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá cediendo ante la llegada de nubes en la tarde, cuando la temperatura comenzará a elevarse y se alcanzarán los 21 °C. Mientras el viento sopla del este a 10 km/h, la sensación térmica se mantendrá agradable, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h.

A medida que el día avanza, es recomendable disfrutar del ambiente primaveral, ya que las condiciones se tornan más calurosas. Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes que, aunque no amenazan con lluvia, sí sugieren un cambio en la atmósfera. Así que, este es un buen momento para salir y aprovechar el sol antes de que se oculte tras el horizonte a las 21:29.

Agradable día soleado y nubes en Soria

El amanecer en Soria nos recibe con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas que rondan los 6 grados. A lo largo de la mañana, el sol irá caldeando el ambiente, alcanzando una sensación térmica de 20 grados; aunque la máxima del día se situará en 21 grados, la falta de lluvias hará que la jornada se presente agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, manteniendo una humedad relativa que oscilará entre el 35 y el 95%. Con la puesta del sol programada para las 21:25, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, ideal para actividades al aire libre.