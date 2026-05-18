El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha dirigido un mensaje directo a Pedro Sánchez tras el hundimiento del PSOE en las elecciones andaluzas: «Querido Pedro Sánchez, ¿sabes por qué te ha pasado esto? Pues te ha pasado por presentar como candidata a la Junta de Andalucía a una ministra de Hacienda que quería robar dinero a los andaluces para dárselo a los catalanes».

Inda ha rechazado de plano el relato de los medios afines al Ejecutivo, que intentan presentar los resultados como un fiasco de Juanma Moreno. Todo lo contrario, ha subrayado: el PP ha arrasado, con casi el doble de diputados que el PSOE, y junto a Vox suma el 55% de los votos. «La hegemonía de la derecha en Andalucía es total y absoluta», ha sentenciado.

Para el director de OKDIARIO, el batacazo socialista no tiene precedentes. Ha recordado que en 2022 ya se pensaba que el partido había tocado fondo, pero María Jesús Montero ha logrado un resultado aún peor. «Ha ido mucho más allá del fondo, casi al centro de la tierra», ha dicho. Es, a su juicio, el peor resultado de largo en toda la historia de un partido que gobernó Andalucía durante 38 años —del 80 al 2018—, dos más de los que estuvo Franco al frente de España.

Inda ha concluido con una valoración demoledora del presidente del Gobierno: «Yo pensaba que eras el más listo, querido Pedro Sánchez, pero en esta ocasión has demostrado que eres bastante tonto, y lo has pagado».