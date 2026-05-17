El domingo 17 de mayo de 2026, Andalucía ha vuelto a las urnas. Esta electoral es de ámbito autonómico. Pero, se ha observado con atención en el conjunto del país por su posible lectura nacional. El comportamiento del voto en la comunidad andaluza suele considerarse un indicador relevante del clima político en España, especialmente de cara a unas futuras elecciones generales. Con más de seis millones de electores, Andalucía es una de las piezas clave del mapa electoral español. Por ello, los resultados de este domingo no solo tendrán impacto en la política regional. ¿Cuándo son las próximas elecciones generales en España: fecha límite, resultados de 2023 y posibles partidos?

Las próximas elecciones generales en España todavía no tienen una fecha oficial concreta, pero sí un horizonte máximo fijado por ley, en función de la duración de la legislatura actual.

¿Cuándo serán las próximas elecciones generales?

Las últimas elecciones generales se celebraron el 23 de julio de 2023, por lo que la legislatura tiene una duración de cuatro años.

Esto sitúa la fecha límite de los próximos comicios en el verano de 2027, como tarde el 22 de agosto de 2027, según el calendario constitucional y los plazos establecidos en la LOREG.

La Constitución española establece que el mandato de las Cortes dura cuatro años y que, una vez disueltas, las elecciones deben convocarse en un plazo de entre 30 y 60 días.

Por tanto, aunque el Gobierno puede adelantar la convocatoria, si no hay disolución anticipada, los ciudadanos acudirán a las urnas en ese periodo de 2027.

Resultados de las elecciones generales de 2023

Los comicios del 23 de julio de 2023 dejaron un escenario político muy fragmentado:

PP (Alberto Núñez Feijóo): 137 escaños (33,1%).

PSOE (Pedro Sánchez): 121 escaños (31,7%).

(31,7%). Vox (Santiago Abascal): 33 escaños (12,4%).

(12,4%). Sumar (Yolanda Díaz): 31 escaños (12,3%).

ERC: 7 escaños.

Junts: 7 escaños.

EH Bildu: 6 escaños.

PNV (EAJ-PNV): 5 escaños. Otros partidos autonómicos completaron la representación parlamentaria.

Aunque el PP fue la fuerza más votada, no logró mayoría suficiente para gobernar, lo que permitió la continuidad del PSOE en el Ejecutivo mediante acuerdos con otras fuerzas políticas.

¿Qué partidos se presentarían a las próximas elecciones?

De cara a los próximos comicios, se espera la participación de las principales formaciones políticas:

PSOE, liderado por Pedro Sánchez, como principal fuerza del Gobierno

PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, como principal partido de la oposición.

PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, como principal partido de la oposición. Vox, que busca consolidar su espacio en la derecha.

Sumar y Podemos, cuyo futuro electoral podría variar entre alianzas o candidaturas separadas.

Se Acabó la Fiesta (SALF), formación de Alvise Pérez, que podría repetir tras su irrupción política.

Partidos nacionalistas e independentistas

También volverán a jugar un papel clave los partidos de ámbito territorial:

Junts y ERC en Cataluña.

EH Bildu y PNV en el País Vasco.

BNG en Galicia.

Coalición Canaria (CCa) en Canarias.

UPN en Navarra. Estas formaciones suelen ser decisivas en la formación de mayorías parlamentarias en el Congreso.

Claves del escenario político

El sistema político español mantiene un alto grado de fragmentación, lo que hace que las alianzas postelectorales sean determinantes para formar gobierno.

A falta de una convocatoria anticipada, todo apunta a que el ciclo electoral se cerrará, como máximo, en el verano de 2027.